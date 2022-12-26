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112學測自然／生物「細胞、遺傳、演化」重點全收錄 考前衝刺搶分必備

聯合新聞網／ 力宇教育／李鴻老師

學測倒數計時中，在這最後衝刺階段還有哪些需要注意的地方呢？力宇教育特邀生物名師李鴻老師分享準備方向及祕訣，趕快來看看，一起搶分go！

一、歷屆考題一定要練習

本屆學測自然科的考題方向及類型，大概都與111學年的考題相近，李鴻老師提醒同學，若還沒寫過歷屆考題，一定要先練習，熟悉一下學測的考試時間、文字量及考題靈活程度。

二、注意各知識點之間的關聯、比較及應用

課本知識點的題目必考，但是不要用背課文的方式，而是嘗試以主題做複習，例如：

◆ 原核細胞與真核細胞比較：共同有的構造有哪些？染色體的差異為何？延伸到粒線體及葉綠體，在構造上與真核細胞其他胞器的差異？甚至於內共生假說的知識。

◆ 細胞中的蛋白質其製造及修飾場所、與分子生物學中心法則的關聯等。

三、實驗操作或圖表分析題型必考 

面對實驗操作或圖表分析題型，必須了解圖表單位、圖表結果及作圖呈現方式。圖表的簡易繪製也可考在非選擇題，藉由練習歷屆大考題中的圖表題型及非選擇題，可以幫助同學強化，但是要謹記練習不是背題目，題目永遠都會有新考法，因此需要加強的是圖表理解能力。另外，閱讀科普知識文章，特別注意與諾貝爾獎相關的報導，都可提升素養能力。

四、各章節重點及考試準備方向

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