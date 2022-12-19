學測國文／精熟古文15、這3篇更要留意 考前抓準熱議題延伸閱讀

112升大學學測將於明年1月13日至15日登場，聯合新聞網12月19日起一連5天推出「學測衝刺」系列專題報導，訪問高中及補教名師，剖析今年學測命題趨勢、必考重點、答題要訣，助應屆考生高分上榜。

●15篇古文必精讀 教材「新血」台灣文學需留意

隨108課綱上路國文科必讀古文為15篇，建國中學國文科教師蕭新玉表示，國綜命題上近年多是課內三成、課外七成，課外又以閱讀理解為大宗。語文基本題包括形音義，字音大半出自課內，字形、詞義（成語）多為生活中常見而易誤寫誤用的材料，考生不用刻意追逐艱澀少見的題材，回歸教材即可。若有餘裕，可複習易誤用成語的整理。字義比較則全出於15篇古文，建議以課本為依歸即可。

蕭新玉也指出，古文15篇中〈勸和論〉、〈畫菊自序〉、〈鹿港乘桴記〉三篇台灣文學可說是教材「新血」，需再三熟讀，三篇仍有考點，考生需多注意。語法則多考一至兩題，考生可從15篇中的語法材料複習，如被動、倒裝、使動、意動等觀念務求清楚，對選項才能較易掌握。

國學常識則包括文學知識和文化知識，蕭新玉表示，通常每年多為一至兩題，大考向來非以記憶式命題，考生須能靈活應用，如詩詞格律、風格判讀等；閱讀理解題材則豐富多樣，命題多見故事性篇章，考生可對明清寓言作品、先秦諸子、柳宗元等稍加準備，解題上建議先瀏覽全文再看題目問什麼，憑印象重回文本找線索。

● 影視作品可能入題 抓準熱議題延伸閱讀

蕭新玉也建議，綜觀2022年，「戰」字應為時事代表，可延伸出軍事、通膨、貨幣、疫情乃至於地緣政治等議題，考生近期可閱覽相關文章，因應跨領域命題。影劇「華燈初上」亦熱門，還能帶出區域文化等議題；阿瀚「九天玄女」點閱率甚高，《詩經》也有〈玄鳥〉一詩，考生都可加以延伸理解。

● 混合題精讀古文 考前勤做十年考古題

去年國文科混合題首度登場，並結合選擇題與問答題。蕭新玉指出，混合題考驗學生對訊息擷取、內容反思和推究的能力，混合題去年考過〈勞山道士〉、參考用卷則出現過〈晚遊六橋待月記〉，建議考生再精讀其餘13篇。也建議考生考前勤做考古題、熟悉題型，建議可先以111學測題為主，再回推近十年考題、熟悉題型樣貌，也建議學生參考四技二專統測考題，其常見圖文並列考法、出題創新度高。

國文科補教老師楊墨表示，同樣建議學生多做考古題，重複演練歷屆試題、大考中心研究用試卷以及測驗卷、模考題，熟悉大考題型知道題目如何「攻擊」，再回頭補強「防禦」。

楊墨指出，考生可多閱讀小品文、時事議題，考前衝刺不建議多寫，反而可以多看範文、熟悉題型，面對繁雜的題幹，同樣建議先掌握問題內容再看引文。

● 國寫知性題務求言之有物 感性題運用修辭、打造亮點

至於國寫部分。蕭新玉表示，知性題、感性題答題方式不同，知性題盡量分項說明，第一小題多為擷取訊息，第二小題多為贊同或反對擇一立場說明或提供方法策略。知性題只要文句流暢，立場堅定、言之有物即可，最忌語意模糊、立場搖擺。感性題則多為傳統命題作文，寫作仍以「鳳頭豬肚豹尾」為原則，建議多一些修辭運用，產生亮點。考生可多閱讀簡媜早期感性多情散文、王溢嘉深具理性哲思篇章，最重要的是於文中提出個人感悟，建議文長700至800字。