學測數學／考前掌握五大單元命題重點 混合題作答高分關鍵曝

112升大學學測將於明年1月13日至15日登場，聯合新聞網12月19日起一連5天推出「學測衝刺」系列專題報導，訪問高中及補教名師，剖析今年學測命題趨勢、必考重點、答題要訣，助應屆考生高分上榜。

111學年的學測數學首度拆為高數學需求的數學Ａ，與低數學需求的數學Ｂ，但數Ａ爆難，讓不少考生信心大打折扣。高中數學教師分析，數Ａ雖與往年學測數學科重點相似，空間向量、指對數、三角函數等題型仍是重點，但基礎題占比應會變少，整體難度偏高；數學科補教老師則說，數Ｂ強調數學在生活中的應用，因此題幹會較長，內容則多著重在指對數應用（複利）排列組合，機率與數據分析（資料判讀）。

●數學Ａ重深度理解應用 考試當下需「果決判斷」

北一女數學教師吳銘祥表示，除了過往常見「理解型」非過度雕鑽的題目外，可從各項資料與試考卷中可知，會有更多需要深度理解應用，因此考場當下，要有立即分析題目定義條件的果決判斷。

吳銘祥建議，考生要熟悉空間向量的操作，用來進一步發展坐標幾何與線性代數；另要熟悉多項式函數、指數與對數函數、三角函數，除能辨別它們的圖形特徵，更要能用它們當作模型而解決典型問題，並分別能用於解決理工、商管領域的基本問題；運用機率與統計的原理，推論不確定性的題目。

數學科補教老師林名揚則分析，數Ａ最可能命題單元是指對數函數及其應用（複利，半衰期，地震等級等），三角比基本性質，排列組合，機率期望值素養題，數據分析（111年考資料判讀，今年必考計算和公式的活用），平面向量內積的應用（直線的參數式，夾角求法），空間概念，與平面直線關係，矩陣應用。

至於數學Ａ混合題型，吳銘祥表示，該題型配分占15至20%，將多個步驟的問題分成3小題，各小題以 不同題型評量，第一小題為單選題，搭配第二小題非選擇題首重計算過程，第三小題非選擇題首重論證過程。題意理解上並不複雜，但需要對於數學函數表現式及文字描述進行連結，利用數學的語言進行思考與運用是必要能力訓練。

●考前衝刺 顧好試考卷＋學測考古題＋分科（指考）數甲

考前最後衝刺，吳銘祥表示，數A試卷各領域面向皆有兼顧，即便在沒有很多考古題可參考的情況下，除了再利用試考卷作為練習外，也建議可利用舊課綱學測考古題進行練習，並輔以數甲部分單元題型一起補強。

林名揚認為，考生至少算近十年歷屆學測，和近十年數甲，分科試題，確實各做一遍，重點是一定要翔實訂正，再回溯對應到不熟悉的定理和解題技巧。除了多問老師，也要多觀摩班上高手的解題思維，對自己程度一定有重大突破。他也說，112年數A一定比111年合理許多，同學務必要多投資時間在數學這科上面。

●數學Ｂ重生活應用 題幹篇長要有耐心

至於數學Ｂ，林名揚說，由於屬低數學需求，強調數學在生活中的應用，因此題幹會較長，內容則多著重在指對數應用（複利）排列組合，機率與數據分析（資料判讀）。另外，基本三角比題目（課本習作跟歷屆的難度即可），三角函數圖形，平面向量的內積（基本概念即可）也可能成為必考題。學生一定要多留意108課綱數B新增而數A沒有的單元。

林名揚提醒，考生至少算近十年歷屆學測，和近十年數乙，分科試題，確實各做一遍，重點是一定要詳實訂正，再回溯對應到不熟悉的定理和解題技巧。考前一定要多增強自己閱讀速度，及從長文中擷取資訊的能力。除多問老師，也要多觀摩班上高手的解題思維，小心計算，看到算出來的答案很醜，不要多慮，再留時間驗算即可。

松山高中數學教師陳家豪則回顧111年學測數Ｂ，整體難易適中，鑑別度佳，適量與易讀的素養題多。他認為，考生可上網下載近5年歷屆學測考古題、全國或各區的學測模擬考古題，坊間也有書商出版學測模擬 試題卷。在考前30天，除非有特別幾個單元需要加強，否則就不用再地毯式的掃過全部單元。可以每3天，至少留一段100分鐘時間，自己仿真模擬寫學測模擬試題，考完試卷後，一定要確實訂正。

至於答題順序，陳家豪建議依序由單選、選填、混合或多選。原則上，每題占分5分，在多選題中，很可能5個選項都要進行推理或計算，在答分的效率上通常是比較低的，可考慮安排在比較後面再寫。但如果同學跳過多選題先不寫會感覺不自在的話，那還是順著題型寫。

●多選、混合題型作答有策略 善用選項脈絡 回歸核心知識

陳家豪也提供多選題的作答策略。他建議，在寫多選題時，確定對的選項可以打勾，確定錯的選項可以打叉，不確定對或錯可以先做記號。另外，多選題的5個選項有時候會形成一個脈絡，第2個選項可能會需要用到第1個選項的結果，依此類推，所以在某個選項卡住時，可以往前看前面的選項做了些什麼，對這個卡住的選項答題是否有幫助。

混合題部分，陳家豪說，同學可以在學測複習參考書與學測模擬試題中，找混合題目，自己手寫看看，然後將答案與同學交流討論，或是請老師批閱給建議。混合題型占分至少15分，題目是評量同學閱讀、推理與表達能力，通常不會是抽象艱澀的數學演算，同學要有耐心作答，不要輕易放棄。