112學測英文／拆解考卷所有題型得分關鍵 長篇文章考前這樣練

112學年度大學學測將於2023年1月13日至15日登場，不管是繁星推薦或申請入學，各學系使用學測作為檢定科目中，仍屬英文科最多，學生必須在英文科上取得關鍵入學分數。力宇教育Yvonne老師針對學測英文進行考前衝刺複習，學測應考生們趕緊來瞧瞧！

學測英文科考卷分為三部分 (選擇題、混合題、非選擇題)，我們依序進行說明。

第一部分選擇題 5個題型

(1)詞彙題；(2)綜合測驗；(3)文意選填；(4)篇章結構；(5)閱讀測驗

本部分首先測試10題的詞彙題，40個選項單字中有90%為三、四級字彙，可見高中4500字必須相當熟練。而每題都以生活化情境為主，可透過語句線索來解答，因此建議同學在背誦單字時，搭配單字例句及常用句型，增加單字學習的廣度及活用度，在答題時能運用對詞彙的理解來選出正確答案。

力宇教育「英語高頻單字2001~4500」羅列出所有三、四級單字，以出現頻率來編排，將常考必考單字優先排列，讓學生儘早反覆背誦，再搭配例句，讓學生在背誦單字的同時，更學習了文句的撰寫，學習後再使用線上測驗平台反覆刷題，反覆練習讓單字內化於心。

接下來的(2)綜合測驗、(3)文意選填、(4)篇章結構及(5)閱讀測驗均為長篇文章閱讀的題型，其中(3)文意選填的選項多為單字，更應注意選項的詞性，才能透過符合詞性的選項來選出正確答案，由此可見背誦單字更是要搭配語句才能正確答題。

而這些長篇文章的題組題，主要考驗英語文觀念及對於語法結構的綜合運用能力，學生除了平時背誦單字及片語外，還要演練對文意的理解，培養上下文的推論能力，多閱讀不同主題的文章，逐步養成閱讀策略技巧，注意篇章結構，並訓練閱讀速度與理解力。學生必須練習在閱讀題目後，可快速閱讀文章篩選資訊，並找到答案。

這類的長篇文章答題技巧能力，無法短時間衝刺養成，建議同學平時就跟著力宇教育「高中英文進度課程」一步步跟著學習，不斷練習篇章文法的編排概念，了解文章主旨與段落語句的承接，破解文章結構，養成英文不敗戰力。Yvonne老師也針對111年的題目進行解題技巧講解。

第二部分混合題與第三部分非選擇題

而在第二三部分的混合題及非選擇題，除了發揮前述的閱讀力外，也需要展現出寫作能力，在翻譯題部分，將平時背誦的單字片語，套入文法句型，寫出正確的語句，因此對於文法句型需要相當熟悉，此外翻譯題也常考時事句，同學尤其需要熟識近期重要時事相關的英文單字。另外在作文題的部分，文章閱讀時的整理出的篇章結構，再套用到自己的作文之中，也需要了解考題所提供的提示，寫出主題句，另外再提供1~3項具體實證，需要注意文法不能有誤，單字也需要精準使用，這些都需要同學平時練習論述及自我思考能力。

在最後衝刺階段，建議同學一定要完成近5年的歷屆試題，力宇教育「高中英文總複習」課程，提供線上歷屆考題與解析，可針對錯題再加以複習，釐清概念。另也有線上高頻單字4500題庫，持續養成單字的敏銳度，加上每日上網收看CNN國外新聞，閱讀不同類別的雜誌與小說，捕捉時事並維持語感，讓英語考試戰無不勝！

最後祝考生 考試順利