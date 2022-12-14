112學測數A／重點單元提點、考前必讀公式 倒數30天練手感「兩招」必做

學測數學試題趨勢著重在靈活運用基本觀念與性質，死背題型恐怕難有發揮。為了讓學科能夠更貼近生活，生活化的題幹敘述較過去冗長且複雜，因此考生們需要習慣大量的閱讀題目。

<重要單元整理>

1. 機率跟期望值（條件機率、獨立事件、貝氏定理）

2. 指數與對數（指數律與對數律、指數跟對數函數的圖形特徵、半衰期及分貝題型）

3. 三角比與三角函數（正餘弦定理、三角測量、面積公式、正餘弦的疊合應用）

老師建議這三個單元要把高一跟高二的觀念合併練習。

4. 多項式（餘式定理應用、除法原理、三次函數的平移與對稱中心）

5. 直線與圓（圓的基本概念、切線問題、反射與對稱的應用）

6. 平面向量（內積的應用與三角形面積，線性組合與相異三點共線）

7. 空間向量（外積的應用與平行六面體的體積）

8. 空間中的平面與直線（對稱比例式、參數式、兩面式，及歪斜線的概念）

9. 數據分析（標準差的應用、圖表與資料的判讀、相關係數與迴歸直線的應用）

10. 數列級數（等差等比的應用、遞迴數列）

11. 矩陣（轉移矩陣的應用、常見的幾種線性變換）

<計算上運用>

1. 求極值會使用的幾個方法：配方法、算幾不等式、正餘弦的疊合、柯西不等式。

2. 內分點公式、點到直線(平面)的距離公式、兩平行線(面)的距離公式、

三次函數配立方、指數律與對數律的基本運算。

請考生們在這些計算上常用的公式及性質，務必熟練再熟練！！

<貼心提醒>

一、作答方面的技巧

1. 先寫單選，因為單選通常是基本分可以讓考生有信心。

2. 再寫選填，但若是第二部分的混合題或非選題相對簡單，可以先寫第二部分。

最後再寫多選題，因為多選每個選項基本上都要算，相對的投資報酬率比較低。

3. 對程度普通的同學來說，先寫會寫的，搶分比較重要，太難的題目可以先跳過。

二、建議考前一個月，要拼命做題練手感及提升專注力

1. 若是程度普通的考生應先以單元式的方法作題複習，這樣可以先有基本分。

2. 若是程度好的考生當然可以直接用整合式的混和型題目練習，有助拿高分。

三、新課綱的學測試題，考生必須要有能從題幹理解試題中數學觀念的能力

考生要有這種能力需具備所有的基本觀念熟悉，尤其是最後幾題的混合題，屬於在課程中較少練習的討論型試題，通常兩三題且具有連續性，配分又多達15分，是數學科的高分關鍵。

四、考前一個月，請把每日的生活作息調整好，飲食正常，睡眠正常

精神飽滿是考高分的必備條件，適當的運動能紓壓，把自己調整到最佳狀態。

預祝各位考生們都能展翅高飛，如願金榜！！！