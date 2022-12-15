112學測國文／文言文比例高！這些傳統題型必拿分 命題趨勢一次掌握

國文科近年強調素養題型，所謂的素養題型根據大考中心資料，可分為三大面向：

一、依據課綱命題，不超綱、不偏本。 二、精進素養導向試題，兼顧基本題。 三、綜合評量閱讀理解、分析推論，並考察整合運用能力。

因此我們可加強課綱中選文及多加練習所謂的「素養」題型。

素養題多會將試題進行情境化描述，素材以生活情境或學術情境為主；考題著重在評量考生的統整能力，舉凡閱讀理解、邏輯推論、圖表資訊判讀及證據應用等，抑可能出現跨領域及跨考科的混合式試題，考驗考生是否能將各學科融會貫通。

準備考題時須注意閱讀題組「擷取資訊」及「統整」的能力，大部分的考題會著重在長篇閱讀或多元文本上，故舉凡時事議題、應用文本等都是出題機率較高的內容。

歷屆學測命題重點一把抓

在選擇題部分，其中的字形、字音、字義、語詞意義與結構、詞性等屬於傳統考題，考生可多掌握基礎題避免失分。文學知識部分可著重在作家流派及作品鑑賞。連續或非連續性文本題型則多考驗考生的邏輯統整及對段落章旨的掌握程度。

選擇題中的混合題型與非選擇題（國寫）雖都有手寫部分，但有著本質上的差異，混合題型注重考生依照文本提取資訊作答，來檢測考生是否能夠理解文本；而國寫則聚焦在考生的文章架構能力之上，需有所謂的「承轉」，並讓考生有較大的自由作答空間，考生可藉此區分。

文言v.s.白話考題比例

近年考題文白比例趨近1:1，去年考題文言比例更是高達55%。考生在面臨文言文題型解題時，若有無法理解之處，可多以詞性及上下文意輔助闡釋。考題著重於「文意理解」，與傳統單純「提取訊息」的閱讀題組不同，考生可加強題組的練習，增加手感及語感。切記，在考前要多加強自我的閱讀統整能力及作品鑑賞能力，祝各位考生皆能在考場上激發出自己的最大潛能，金榜題名！