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112學測自然／剖析化學準備方向 基本觀念、四大實驗、時事議題不可不知

聯合新聞網／ 力宇教育／王宇老師

學測倒數計時中，在這最後衝刺階段還有哪些需要注意的地方呢？力宇教育特邀化學名師王宇老師分享準備方向及祕訣，趕快來看看，一起搶分go！

一、從課綱出發，聚焦必修化學內容

學測準備進入倒數階段，王宇老師叮嚀同學務必謹記「書是越讀越少的」原則，在衝刺時，以課綱為依歸，熟讀課本中的基本概念，將會更加穩健，例如：「常見的氧化劑與還原劑」、「食品中常見的抗氧化劑：維他命C」、「接觸面積對反應速率的影響」、「氣體基本性質」都是同學複習時常忽略的內容。此外近年來學測幾乎年年出現「鍵線式」的有機分子結構式，同學務必掌握判讀的方法。

二、熟讀基本觀念，注意跨科或跨章節的歸納比較

自然科涵蓋物理、化學、地科、生物四個科目，不同科目間時常有類似甚至值得比較的觀念(例如：化學鍵的本質與基本作用力)，加上跨章節的命題是現今大考的趨勢，不僅混合題中有2大題即包含跨科目命題，甚至既定題型的36題當中亦有跨科目的命題(例如：111年學測第15題)，建議同學在最後衝刺時，多多比較不同科目中的類似觀念，有無雷同的地方或是需要比較的差異。

三、優先練習圖表的閱讀與推理

判讀圖表資訊，在自然科學本身就是相當重要的一種能力，這也顯現在去年的學測試題之中，每一頁都有圖或表的出現，所以同學在選擇練習題目做衝刺時，建議優先練習含有圖表的題目，甚至圖形的繪製也相當重要，需要多多練習。

四、必修化學四大實驗依然重要

必修化學在課綱共編排有四個實驗：「萃取、蒸餾及以TLC片進行色層分析」、「溶解度的測定」、「酸鹼指示劑」、「界面活性劑的效應」。儘管是新課綱，仍然是必考題型(例如：111年學測第13題)，同學務必在考前拿出自己的實驗手冊，再重新複習一次：

五、關心時事議題

◆ 冰淇淋驗出環氧乙烷後預防性自主下架。

◆ 歐洲議會通過，將天然氣與核能有條件地列為綠能。

◆ 中鋼「鋼化聯產」將CO、CO2送化工廠，不僅減碳也可製造其他化學品，「碳」 盡其用。

◆ 研究發現利用氮化硼粉末照射紫外線後，可分解永遠的化學物質「全氟辛酸(PFOA)」。

◆ 詹姆斯‧韋伯望遠鏡傳回的太空影像。

◆ 多氟烷基物質(PDAS)雨降臨全球，全球的雨水均不符合飲用水建議標準。

◆ 天文奇景「紅色精靈」。

●考前衝刺影片

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