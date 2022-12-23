112學測自然／剖析化學準備方向 基本觀念、四大實驗、時事議題不可不知

學測倒數計時中，在這最後衝刺階段還有哪些需要注意的地方呢？力宇教育特邀化學名師王宇老師分享準備方向及祕訣，趕快來看看，一起搶分go！

一、從課綱出發，聚焦必修化學內容

學測準備進入倒數階段，王宇老師叮嚀同學務必謹記「書是越讀越少的」原則，在衝刺時，以課綱為依歸，熟讀課本中的基本概念，將會更加穩健，例如：「常見的氧化劑與還原劑」、「食品中常見的抗氧化劑：維他命C」、「接觸面積對反應速率的影響」、「氣體基本性質」都是同學複習時常忽略的內容。此外近年來學測幾乎年年出現「鍵線式」的有機分子結構式，同學務必掌握判讀的方法。

二、熟讀基本觀念，注意跨科或跨章節的歸納比較

自然科涵蓋物理、化學、地科、生物四個科目，不同科目間時常有類似甚至值得比較的觀念(例如：化學鍵的本質與基本作用力)，加上跨章節的命題是現今大考的趨勢，不僅混合題中有2大題即包含跨科目命題，甚至既定題型的36題當中亦有跨科目的命題(例如：111年學測第15題)，建議同學在最後衝刺時，多多比較不同科目中的類似觀念，有無雷同的地方或是需要比較的差異。

三、優先練習圖表的閱讀與推理

判讀圖表資訊，在自然科學本身就是相當重要的一種能力，這也顯現在去年的學測試題之中，每一頁都有圖或表的出現，所以同學在選擇練習題目做衝刺時，建議優先練習含有圖表的題目，甚至圖形的繪製也相當重要，需要多多練習。

四、必修化學四大實驗依然重要

必修化學在課綱共編排有四個實驗：「萃取、蒸餾及以TLC片進行色層分析」、「溶解度的測定」、「酸鹼指示劑」、「界面活性劑的效應」。儘管是新課綱，仍然是必考題型(例如：111年學測第13題)，同學務必在考前拿出自己的實驗手冊，再重新複習一次：

五、關心時事議題

●考前衝刺影片