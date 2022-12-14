112學測英文／精熟單字只是基本要件 各大題型瀏覽...這樣解題就對了！

面對即將來臨的學測，考生們要先熟記大學入學考試中心公布的『高中英文參考詞彙表』基本單字，就英文底子不好的同學可以從各冊課本的單字或學校給的單字書著手，或以自己熟悉的工具書和單字應用程式開始；而想拿高分同學對於Level 5、6高頻單字當然不能不精熟，可惜的是單字是基本要件，大學入學考試要拿高分可不只有單字而已。

第一部分 選擇題

詞彙和綜合測驗：

想要有效率的複習單字可以先從詞彙題和綜合測驗下手，練習近5～10年歷屆考題,其中單字片語的出現頻率頗高的下面部分可供參考：

109 年

答案是(C) recite 背誦

110學年第20題

答案是(B)

install在109年選項中出現過，即便非答案，卻在110年再次考出，只是這次考的是如何使用這個字，而非只有安裝的意思；110年第20題是著眼在文法的句構，由形容詞子句簡化而來的分詞，用來修飾前面名詞：40 bird feeders, installed…. 鳥餵食器是被安裝的，解此題必須同時了解單字和文法（使用被動式）

綜觀綜合測驗，即便文法考的佔比不多，但文法熟練的同學足以在短時間解題，如此可爭取到充裕時間去寫翻譯和作文。

109年的第六題(B) refugee 也在110年的第二部分混合題文中出現多次（列於本文最後）

答案是(A) monument 紀念碑

由此可知歷屆考題，每一題所提供的(A)~(D)選項的單詞和片語，都是很值得去好好背好和學習，在大考來臨前，每做完一份試題，花時間檢討對同學們而言是很重要的！

文意選填：

選項詞性先掃過後去填空，心裡會比較有底，亦或可以邊從語意判斷後輔以詞性再確認答案，尤其當所有選項的詞性裡只有一個和其他的不同或兩個是有相同詞性的選項，對考生來說更是一定要選擇相對應的詞性的空格去填選，這樣才不會導致其他的選項填入不適當空格，減少錯誤。下面是111學年度的考題有三個形容詞和三個名詞，其餘是動詞：依據句構辨別出第21、23、29 空格為形容詞，分別依文意填入， 形容詞(C)、(F)、(A)；第22、27、30空格為名詞，分別依文意填入， 形容詞(I)、(J)、(B)剩餘選項以次類推。

篇章結構

和閱讀測驗相同策略，可以先讀選項再回去看文章的空格，選項之中都會有線索。可以是時間或因果關係，可以是代名詞～單數複數代名詞是最好的辨別方式，文章前後文要掌握連貫性並符合邏輯。

閱讀測驗

考前一個月建議同學們要安排定時定量做2~3篇，維持做題的手感，做閱讀可採下列步驟：

(1)先看題目和選項。例如：主旨考題的四個選項掃讀完後，在閱讀文本時可以快速抓到文章的中心思想，也比較不會自己腦補，並可同時邊做題邊找關鍵字。

(2)在閱讀過長的句子時為避免不斷來回重讀，(在長句閱讀的同時)先鎖定主詞或名詞再找動詞句子間的副詞介系詞可以先略過，大部份並不會影響語意，簡略後比較可以避免誤會語意，況且一個字一個字的去翻譯不但耗時也因時間壓力會造成忘記內容。

(3)有時間順序和專有名詞，可以先在腦中建立圖像安排序列，或圈起來，以免資訊過多因粗心而遺漏。

第二部分：混合題

混合題111學測新題型，考驗學生閱讀完後能否統合文章主旨大意，以及單字詞類或字形變化，光是背單字的中文意思是沒辦法正確作答還必須做字詞型態轉換等等考量。

(1)填空表格要注意單字詞類變化：以47(A)題為例在文中有找到單詞participate，但不能直接填入空格(A)，緣由來自於空格前的”of “為介系詞因此答案為(A)participating ；但47 (B)空格前有“the”因此要用名詞，在文中為he was abused…，但abuse 動詞名詞型態相同，因此答案47(B) abuse，反而不能寫abusing。

(2)簡答回答問題：從提問問題中找出文章段落出處～48題從文章中上下語意找出關聯性，或是換句話陳述事件。從文中右邊欄最後一段第一句可得知為 asylum

(3)多選題：考驗細心，和綜合分析能力可運用閱讀測驗的作答策略。

第三部分：非選擇 翻譯和作文：

句型需熟練，以及大考中心公布的『高中英文參考詞彙表』高頻單字要會拼寫。

翻譯：有興趣的同學可以上網看Taiwan News 或Taipei Times 瀏覽標題，這是一種收集重要相關時事相關議題的方式之一。

作文：題型從圖表題，看圖，信函，引導或是主題式寫作不管題型如何，作文題得分的關鍵在於，有組織地提寫出自己的見解想法，搭配相關字詞和構句能力來鋪陳。最後，單字一定要精準，不需用到太難的單字，以及標點符號和文法盡量不要出錯。

剩最後衝刺時間要好好的針對自己的錯題複習，釐清正確的邏輯觀念並反覆加深印象，也要會利用零碎時間加強和重複回想單字片語。祝未來大學新鮮人，考試順利！