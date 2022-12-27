112學測自然／地科哪些主題最常考？ 圖表判讀、生活化題型多留意
學測倒數計時中，在這最後衝刺階段還有哪些需要注意的地方呢？力宇教育特邀地球科學名師李威立老師分享準備方向及祕訣，趕快來看看，一起搶分go！
一、新綱出題趨勢
1.近年來的學測試題有「整合運用、議題融入、橫向跨科、探究實作」等四大特色，外界普遍評價「非常的素養導向」。值得注意的是，包括實驗、科學史、科學閱讀等內容，都曾在試卷中出現，為新課綱暖身的意味濃厚。
2.依循108課綱新思維，強調整合，未來將出現許多圖表判讀與推論題，已經很少使用公式去計算自然現象，因此李威立老師提醒同學不需要多著眼於複雜的公式或理論內容。
3.記憶型題目相對較少，比較強調基本觀念的理解，因為題目資訊多，基本觀念如果模糊，容易被其他選項誘答，測驗的方向就是讓學習不會淪為表面記憶。
二、地球科學常考概念總整理
1.命題數最穩定、最不能忽略的三大主題：
天文、海洋、大氣
2.常考主要概念：
3.圖表題通常會是多變因試題，相當考驗考生複雜思考能力，下列課程要多注意：
天氣圖、飽和水氣壓曲線、海水鹽度變化、氣候變遷的因素、颱風降水與地形、板塊邊界的類型和作用、地球內部的層圈構造、恆星光度與亮度、大氣穩定度、溫鹽圖等。
4.難題集中在空間概念，包含：
周日運動、周年運動、日地月的公轉、地層或斷層的剖面、傾斜與走向、鋒面剖面（冷鋒、暖鋒、滯留鋒、囚錮鋒）等。
5.務必要隨時注意相關議題：
反聖嬰現象、超級颱風、再生能源議題（核四是否重啟）、重要天文事件、環境汙染、礦產開發等都會成為重要的命題素材。
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