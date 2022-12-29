112學測英文／英文科難度增加 關鍵文法急救包看這裡！

指考英文正式取消後，為了考出鑑別度，學測似乎有難度增加的趨勢，不僅加入了篇章結構，還有新型態的混合題。考生們除了要有足夠的單字量，也要熟悉學測常見的文法，如此一來才能迅速判別文意，選出正確的答案，非選題作答時也不會因為文法錯誤而失分。

希平方小編參考了 111 年學測英文考題 和大考中心公布的 考試說明 ，為考生們整理了下列幾個重點文法，考前趕快來複習一下吧！

關係代名詞

關係代名詞往往是學生最頭痛的文法，雖然不一定會直接變成選項，但出現在文章中的頻率非常高，我們來看看考題中的這幾句：

They had to learn from their own mistakes, which cost some their lives, and almost all suffered light or severe injuries.（他們不得不從錯誤中學習，這也讓一些人失去性命，幾乎所有人都受到輕重傷。）

→ 這裡的 which 即是非限定關代，代替前面的整句話，表示他們從錯誤中學習這件事讓一些人喪命。那同學要注意，這種前面有逗號的非限定關代可不能替換成 that 喔。

不知道如何分辨限定關代和非限定關代的話，請參考： 【文法教室】限定與非限定關係代名詞

Celebration often begins with mukaebi (welcoming fire), during which people make a small bonfire in front of their house to guide spirits upon their return back home.（通常祭典以迎火開始，在這期間人們會在他們的房子前生火，引導回家的靈魂。）

→ 這裡用到了更進階的文法觀念，which 用來代指前面的 mukaebi，前面加上了介係詞 during，就是表示「在迎火這個期間」。

對於這種用法不熟悉的同學，請參考： 【老師救救我】關係代名詞用法：為什麼which 前面會冒出介係詞？

The island is about 7 km long and 0.5 km wide. It is surrounded by about 5,000 other islands, some of which are just rocks sticking out of the ground.（這座島大約長 7 公里、寬 0.5 公里。大約 5000 座小島圍繞著這座島，有些小島只是突出地表的岩石。）

→ 同學也要注意這種關代的變化，因為這裡沒有連接詞，又是非限定用法，所以一定要用 which，不能用 them 或 that 喔。

其他變化還有 one of which、most of whom 等等，請參考： 【老師救救我】most of them 跟 most of whom 關係代名詞用法一樣嗎？

完成式

完成式除了常出現在選擇題中，也常見於閱讀測驗的文章中，考學生對完成式傳達的時間概念，來看看考題中的例子：

Since the 1970s, book towns like Hay-on-Wye have been springing up all over the world.（從 1970 年開始，像瓦伊河畔海伊這種書鎮在全世界如雨後春筍般湧現。）

→ 這句考的就是完成進行式的用法，搭配常和完成式搭配的 since 來表示從過去持續到現在的動作。

對完成進行式比較不熟悉的同學可以參考： 【希平方上課囉】完成式＋進行式＝完成進行式？！

The hard hat was invented in 1919 by Edward W. Bullard, who had just returned from World War I.（1919 年，剛從一戰歸來的 Edward W. Bullard 發明了安全帽。）

→ 考題中有時也會出現過去完成式的應用，用來表示過去某個時間之前，動作已經結束了。

對完成式不熟悉的人，可以參考：時態大補帖： 『簡單式』與『完成式』的變化

used to + 原型動詞

「Used to + 原型動詞」這個用法出現的頻率非常高，用來表示「過去經常...」雖然 111 年學測已經考過，這次出現在選項的機率不高，但還是有可能出現在文章或是翻譯喔。

In the early days of aviation, plane windows used to be square in shape.（在早期的航空業，飛機的窗戶是方形的。）

→ 前半句可以判斷是在過去的時間，所以這裡用 used to 就是要表示「在過去是...」。

Before the war, workers used to smear their hats with coal tar for protection of their head.（戰前，工人們會在帽子上塗抹煤焦油來保護頭部。）

→ 這句也是一樣，因為是在講安全帽的歷史，是過去的事情，所以也會用 used to 來表示過去工人會做的事情喔。

那有許多學生在寫作時會用到「be used to + 名詞 / 動名詞」，表示「習慣於...」要注意這種用法後面搭配的是「名詞」或「動名詞」喔，像是：

I’m used to drinking a glass of warm water after I wake up.（我習慣在起床之後喝一杯溫水。）

同學可以再參考一下這篇文章： 【老師救救我】be used to 與 used to 怎麼用才對？

動名詞

動名詞是很多學生的罩門，其實只要記住「動名詞是名詞的一種」這個基本原則，一切就容易很多囉。111 學測的混合題就有考到：

With her amazing courage and swimming skills, Yusra Mardini was not only able to save lives but also fulfill her dream of participating in the Olympic Games. （憑著她的驚人的勇氣和游泳技巧，Yusra Mardini 不僅拯救了眾人，也實現了她參加奧運的夢想。）

→ 文章中原本用到的是原形動詞 participate，但因為 of 後面要加上名詞，所以作答時，就要改成動名詞形式的 participating 喔。

同學也要留意 to 後面加上動名詞的用法，像是常見的 look forward to、devote to 等等，可以參考： 【老師救救我】to 後面不是只能接原形動詞嗎？

另外「動名詞當主詞」也很常出現在考題中，像是 111 學測的翻譯題：

Keeping a pet is not a short-term life experience, but a lifelong commitment to an animal.（飼養寵物並非一項短暫的人生體驗，而是一個對動物的終生承諾。）

→ 因為主詞很明顯是「飼養寵物」這個動作，那主詞只能是名詞，所以 keep 就要改成動名詞 keeping 喔。

不熟悉動名詞的同學趕快看個短影片複習一下： 「文法好簡單：動名詞這樣用就對了！」- 6 Ways to Use Gerunds

對於這些文法還不太熟悉的同學，可以再多參考我們專欄文章中的例句，也可以順便找找有沒有適合用在英文作文中的句子喔！祝各位考運昌隆！

延伸閱讀

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2. 【學測英文特輯】110 大學學測文意選填模擬題組

3. 【學測英文特輯】『英文作文』的作答技巧及注意事項

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