112學測英文／英文科難度增加 關鍵文法急救包看這裡！

指考英文正式取消後,為了考出鑑別度,學測似乎有難度增加的趨勢,不僅加入了篇章結構,還有新型態的混合題。考生們除了要有足夠的單字量,也要熟悉學測常見的文法,如此一來才能迅速判別文意,選出正確的答案,非選題作答時也不會因為文法錯誤而失分。

希平方小編參考了 111 年學測英文考題 和大考中心公布的 考試說明 ,為考生們整理了下列幾個重點文法,考前趕快來複習一下吧!

關係代名詞

關係代名詞往往是學生最頭痛的文法,雖然不一定會直接變成選項,但出現在文章中的頻率非常高,我們來看看考題中的這幾句:

They had to learn from their own mistakes, which cost some their lives, and almost all suffered light or severe injuries.(他們不得不從錯誤中學習,這也讓一些人失去性命,幾乎所有人都受到輕重傷。)

→ 這裡的 which 即是非限定關代,代替前面的整句話,表示他們從錯誤中學習這件事讓一些人喪命。那同學要注意,這種前面有逗號的非限定關代可不能替換成 that 喔。

不知道如何分辨限定關代和非限定關代的話,請參考: 【文法教室】限定與非限定關係代名詞

Celebration often begins with mukaebi (welcoming fire), during which people make a small bonfire in front of their house to guide spirits upon their return back home.(通常祭典以迎火開始,在這期間人們會在他們的房子前生火,引導回家的靈魂。)

→ 這裡用到了更進階的文法觀念,which 用來代指前面的 mukaebi,前面加上了介係詞 during,就是表示「在迎火這個期間」。

對於這種用法不熟悉的同學,請參考: 【老師救救我】關係代名詞用法:為什麼which 前面會冒出介係詞?

The island is about 7 km long and 0.5 km wide. It is surrounded by about 5,000 other islands, some of which are just rocks sticking out of the ground.(這座島大約長 7 公里、寬 0.5 公里。大約 5000 座小島圍繞著這座島,有些小島只是突出地表的岩石。)

→ 同學也要注意這種關代的變化,因為這裡沒有連接詞,又是非限定用法,所以一定要用 which,不能用 them 或 that 喔。

其他變化還有 one of which、most of whom 等等,請參考: 【老師救救我】most of them 跟 most of whom 關係代名詞用法一樣嗎?

完成式

完成式除了常出現在選擇題中,也常見於閱讀測驗的文章中,考學生對完成式傳達的時間概念,來看看考題中的例子:

Since the 1970s, book towns like Hay-on-Wye have been springing up all over the world.(從 1970 年開始,像瓦伊河畔海伊這種書鎮在全世界如雨後春筍般湧現。)

→ 這句考的就是完成進行式的用法,搭配常和完成式搭配的 since 來表示從過去持續到現在的動作。

對完成進行式比較不熟悉的同學可以參考: 【希平方上課囉】完成式+進行式=完成進行式?!

The hard hat was invented in 1919 by Edward W. Bullard, who had just returned from World War I.(1919 年,剛從一戰歸來的 Edward W. Bullard 發明了安全帽。)

→ 考題中有時也會出現過去完成式的應用,用來表示過去某個時間之前,動作已經結束了。

對完成式不熟悉的人,可以參考:時態大補帖: 『簡單式』與『完成式』的變化

used to + 原型動詞

「Used to + 原型動詞」這個用法出現的頻率非常高,用來表示「過去經常...」雖然 111 年學測已經考過,這次出現在選項的機率不高,但還是有可能出現在文章或是翻譯喔。

In the early days of aviation, plane windows used to be square in shape.(在早期的航空業,飛機的窗戶是方形的。)

→ 前半句可以判斷是在過去的時間,所以這裡用 used to 就是要表示「在過去是...」。

Before the war, workers used to smear their hats with coal tar for protection of their head.(戰前,工人們會在帽子上塗抹煤焦油來保護頭部。)

→ 這句也是一樣,因為是在講安全帽的歷史,是過去的事情,所以也會用 used to 來表示過去工人會做的事情喔。

那有許多學生在寫作時會用到「be used to + 名詞 / 動名詞」,表示「習慣於...」要注意這種用法後面搭配的是「名詞」或「動名詞」喔,像是:

I’m used to drinking a glass of warm water after I wake up.(我習慣在起床之後喝一杯溫水。)

同學可以再參考一下這篇文章: 【老師救救我】be used to 與 used to 怎麼用才對?

動名詞

動名詞是很多學生的罩門,其實只要記住「動名詞是名詞的一種」這個基本原則,一切就容易很多囉。111 學測的混合題就有考到:

With her amazing courage and swimming skills, Yusra Mardini was not only able to save lives but also fulfill her dream of participating in the Olympic Games. (憑著她的驚人的勇氣和游泳技巧,Yusra Mardini 不僅拯救了眾人,也實現了她參加奧運的夢想。)

→ 文章中原本用到的是原形動詞 participate,但因為 of 後面要加上名詞,所以作答時,就要改成動名詞形式的 participating 喔。

同學也要留意 to 後面加上動名詞的用法,像是常見的 look forward to、devote to 等等,可以參考: 【老師救救我】to 後面不是只能接原形動詞嗎?

另外「動名詞當主詞」也很常出現在考題中,像是 111 學測的翻譯題:

Keeping a pet is not a short-term life experience, but a lifelong commitment to an animal.(飼養寵物並非一項短暫的人生體驗,而是一個對動物的終生承諾。)

→ 因為主詞很明顯是「飼養寵物」這個動作,那主詞只能是名詞,所以 keep 就要改成動名詞 keeping 喔。

不熟悉動名詞的同學趕快看個短影片複習一下: 「文法好簡單:動名詞這樣用就對了!」- 6 Ways to Use Gerunds

對於這些文法還不太熟悉的同學,可以再多參考我們專欄文章中的例句,也可以順便找找有沒有適合用在英文作文中的句子喔!祝各位考運昌隆!

