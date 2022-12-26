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112學測數B／數A沒有的章節需留意 4大必考內容一次看

聯合新聞網／ 冠博文理補習班數學老師 蘇博
考場示意圖。聯合報系資料照/記者黃義書攝影
考場示意圖。聯合報系資料照/記者黃義書攝影

去年是第一屆有數A跟數B的學測，兩份考卷的難易度落差很大，因此讓兩科都考的學生有天堂跟地獄的差別。但A、B之間原本就有部份內容上的差異，其中數B有教但數A沒有的內容讓我們一一分析：

一、商科上面常用的「連續複利」

這個內容在日常生活上非常常見，舉凡房貸利率、銀行借款都是用複利計算。

二、圓錐曲線

透過視覺了解基本圓錐曲線的形成及相關圖形。

三、球體上距離的計算

著重在觀念及日常應用上並非是艱澀的計算，比方說地球的經緯度長度計算、飛機在地球上飛行的距離計算等。

四、三角函數的週期性

數B在三角函數中比較注重sin和cos的週期性及規律並非是極值。

以上四點是數B要多注意的章節喔！！

再者數B注重的是生活情境和基本觀念的養成，因此考前除了練習模考題本及學測試題外，記得把課本的基本觀念都熟練一次達到反璞歸真回歸基礎，其中「條件機率」「排列組合」「相關係數與回歸直線」「平面向量」都是必考的部份，但考題不會過於艱深及無須大量的計算，其中排列組合若不會計算可以用列舉法將答案一一列出，雖然比較花時間但總是有得分；平面向量記得有些題目可以”座標化”後會比較清楚易懂。

讀題時務必要了解題目本身給的名詞定義跟所需要使用的公式。以去年題組為例，就需要在讀題的時候知道何謂「傾斜度」及「偏移距離」，然後依照題目所問的問題去解答就可以輕鬆拿分。

最後若是數A跟數B都有考的考生，有數A的基礎加上加深上述四點的觀念在數B上應該可以輕鬆高分，若是只有考數B的考生建議把課本熟讀相關公式及多練習情境式的應用題這樣也可以游刃有餘喔！！

祝所有考生考上理想學校。

112學測 數學科 數B 108課綱 升學

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