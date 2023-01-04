112學測國寫／作文改制你掌握多少？ 「同心圓」概念+自省寫出好情感

學測作文改制後，題目也分為知性與情意題。其中情意題聚焦在人文情懷、文學意象的聯想以及自我生命經驗的具象書寫。以近三年題目為例如圖表。

近三年學測作文題目。（製表／范凱婷）

大抵而言，情意題與情感有關，且以個人為出發視角，題目所出現的引導內容始終圍繞著「自己」。這並非巧合，而是情意文章的出發點本就是以自己所思所想為書寫重點。古人云：「在心言志，發言為詩」，只要把深藏於自己心中的情緒善用文字表達，便是好文章。然而選擇什麼故事才能有效成為題目所需的「與自己有關」的素材？這正是情意題的關鍵。

從自己向外可分類成：與自己、與家人、與朋友這三類，而對應的情感類型是「自省」、「親情」、「友情」。如同同心圓概念，中間是自己，再者是家人，最後是朋友；自省的情感可是對世事思考後的所得，其中也包含親情、友情。而親情可談血緣間的牽掛與無盡付出，友情可談相識相知的美好或決裂分離的苦痛。

「與自己有關」的素材。（製圖／范凱婷）

有了情感的梳理，接下來選好事件與情感中的自省，情感素材事件庫就形成了。若素材事件為：因為對班級事務的看法不同與朋友爭執，其中憤怒過後大多留下決裂後的痛苦，因此反思自己的魯莽與過錯。這樣的情感放在不同年分的題目上，都是可書寫的內容：靜夜情懷中靜夜中所思所悟是與朋友爭執的反思；如果我有一座新冰箱中希望冰存與朋友的友情，等到來日前嫌冰釋，友情就能永保如新；打開國文課本看到唐代詩人元白間的患難真情，自己應該能包容友人。

人之七情，皆攝於己，情意的展現不在於驚心動魄的故事情節，而是自己看待人間事時情感的反思，若能適當結合題目要旨，便是好文章了！