112學測數學／已無基本送分題！數A、B這些主題必熟讀 複習掌握3招

距離2023年元月學測僅剩一個月，面對新課綱學測要如何安排時間，抓緊重點全力一搏，特別請林岳數學教學團隊執行長林岳老師來幫同學們建立數學科應試規劃及執行準則。

(一)大考趨勢

❶過去經驗

依近三年難度已比過去提升不少，111年第一次新課綱學測雖沒有過長的長文題，但少數題意說明未臻理想，再加上沒有基本送分型考題，一般考題亦有計算量，也對應試同學產生一定的壓力，林岳老師提醒同學們用心準備、不要輕忽來準備。

❷分布均勻

林岳老師特別整理了近七年學測試題在高中數學各章節的命題分布，明確瞭解大考中心數學科命題分布，幾乎各章節都會出題，可以簡單地想成大章節兩題、小章節一題的分布。

(二)考前攻略

❶複習三招

全國各區一～四冊的模考在12月份會陸續考完，距離學測大約有五週前後的時間可利用，留下最後一週衝刺，所以相當於一週一冊的來執行複習計劃，林岳老師建議同學們《熟讀課綱核心重點＋演練代表性考題＋過去考卷錯題訂正》以這三招搭配使用，保證超有效！

重點熟讀：課綱內容加上各版本課本主題！ 考題演練：優先練習課本(或上課講義)範例、歷屆考題！ 錯題訂正：不只看懂，要能找到關鍵條件及對應解法！

每一章重點當然都要複習，接下來依數A、數B之章節順序列出必念熟的主題！

❷數A、B之共同焦點

數與式：絶對值運算、算幾不等式

直線與圓：直綫斜率、圓與直綫關係

多項式：餘式定理、二次函數、三次函數

數列級數：等差等比數列混搭、級數求和

數據分析：標準差、散布圖、相關係數

排列組合：計數原理、分配問題

機率：古典機率、期望值、條件機率之貝氏定理

三角比：正餘弦定理、三角形性質、測量

三角函數：弧度面積、正弦圖形及週期

指數對數：圖形性質、對數計算、成長率應用

平面向量：向量分解、內積求法與應用

空間向量：立體圖形性質、空間坐標系

矩陣：乘法運算、反矩陣用法

❸單獨數A之焦點

三角函數：圖形搭配和差公式、曡合公式求極值

平面向量：柯西不等式

空間向量：外積應用

空間中平面與直綫：平面與直綫之混搭應用

矩陣：轉移矩陣、平面變換

❹單獨數B之焦點

指數對數：連續複利搭配等比級數

平面上的比例：單點透視、黃金比例

空間向量：地球經緯度、大圓航線

圓錐截痕：直圓錐與平面相截的各種情形

(三)最後衝刺

❶心理強度：大考每年必有原創型考題(生活化敍述＋數學內容)，不要緊張、仔細閲讀理解後解題即可。

❷訂正回顧：考前一週將近期的複習重點再回顧一次，再次做好錯題訂正，穩定實力再減少失誤就是考試高分的關鍵。

依照林岳老師的複習規劃來認真執行，同學們可以踏實地完成數學科複習，必可考出理想成績！