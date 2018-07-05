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世足對日本逆轉勝經驗 比利時：有利迎戰巴西

聯合報 記者蘇志畬╱即時報導
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比利時全隊也很期待8強戰與巴西的「夢幻對決」 美聯社
比利時全隊也很期待8強戰與巴西的「夢幻對決」 美聯社

比利時在世界盃16強賽對日本最後一刻才驚險逆轉勝，隊長阿扎爾（Eden Hazard）認為這樣的經驗有利於迎戰巴西，總教練馬丁尼茲（Roberto Martinez）則稱與巴西一戰對球員來說是「夢幻對決」。

比利時對日本一度處於0：2落後，但最後在傷停補時階段踢進第3球，演出3：2大逆轉，阿扎爾承認球隊狀況不好，「幸好最終拿下勝利，希望對上巴西時不會重演。」

這是阿扎爾效力比利時國家隊以來，第一次遇到逆轉的局面，「過去我們要不是輕鬆獲勝，不然就是落敗。」阿扎爾也說落後給日本時，讓他想起2016年歐洲盃敗給威爾斯的記憶，「現在我們能夠處於落後還拿下勝利，這場比賽給了我們信心。」

從淘汰邊緣存活下來，比利時下一戰將面對最具冠軍相的巴西，阿扎爾表示：「下一戰非常重要，因為對上巴西永遠是非常夢幻的經驗。」總教練馬丁尼茲也說：「這對我們球員來說是夢幻對決，球員小時候都會想像在世界盃對上巴西。」

馬丁尼茲認為，比利時與巴西都有贏得比賽的實力，不過巴西被較多人看好，「對上巴西，重點不是持球時間，而是要怎麼利用持球時間，這是這一屆世界盃的重點。」以傳控為主的德國、西班牙都已遭到淘汰。

對上巴西這種世界強隊，馬丁尼茲認為場上11個人都要全力進攻、全力防守，「他們有著能在數秒間改變戰局的球員，像是內馬爾（Neymar）、庫蒂尼奧（Philippe Coutinho ）。」

巴西比利時阿扎爾內馬爾庫蒂尼奧

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