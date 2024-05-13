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找到了！女童市場內被賞10多下耳光 動手婦人竟是「阿嬤」：不聽話
台南市東區崇德市場昨天發生婦人在大庭廣眾之下朝女童連抽10多下耳光，令一旁民眾看不下去，影片曝光後引起熱議。警方今天找到人了，該名婦人為女童阿嬤，動手原因是女童弄丟外套，不聽話，不願意回家。
台南市警一分局表示，警分局將依兒童及少年福利與權利事項保障法第49條進行通報，並協助向法院聲請暫時保護令，女童已交由父母親帶回照顧。
透過影片可發現，一名婦人在市場內狠狠賞女童巴掌，目擊者見狀紛紛驚呼，「唉唷喂呀！夭壽喔！」婦人則是氣呼呼地朝女童用台語怒喊「不用啦！不用穿外套了！」接著又忍不住出手賞女童巴掌，讓一旁民眾看不下去，忍不住出言制止「不可以打啦！妳這樣犯法餒！」
據了解，女童前後總共被賞10多記耳光，被打到站都站不穩，卻不敢出聲，默默跟著婦人離開現場。針對這起事件，警方指出，經調閱附近監視器畫面後，確認婦人及女童身分，今天下午2點多已通知66歲林姓阿嬤到所說明。
林姓婦人向警方表示，她帶5歲孫女到菜市場買菜，期間因孫女不聽話又弄丟外套，才會一時情緒失控動手。警方表示，分局將依兒童及少年福利與權利事項保障法第49條進行通報，並協助聲請暫時保護令，另通報社會局相關單位介入處理。
台南市社會局指出，社會局已接獲警方通知，初步了解，涉案人有違反兒權法之情事，由於涉案人是女童直系親屬，將依事實認定，一旦確認違法將先請當事人上親職教育課程，如仍無改善再依法裁罰。
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