全到齊！國一台中接台74線通車 藍綠2026中市長可能人選曝光

台中「國道1號銜接台74線交流道工程」完工，陳建仁今主持通車典禮，2026台中市長熱門人選，包含藍營江啟臣、楊瓊瓔，綠營蔡其昌、何欣純全到齊。到場立委皆說，這是不分黨派、共同努力的成果，將改善大雅交流道塞車問題；此外，國一后里到大雅路拓寬工程經行政院核定，將進一步改善國一塞車問題。

台中「國道1號銜接台74線交流道工程」歷時14年，今完工通車，將可疏通大雅系統交流道周圍車潮，為地方交通省下26分鐘路程。此為台中重大建設，2026年擬競選台中市長人選全到齊，被視為「市長選舉前哨戰」。

行政院長陳建仁今主持通車典禮，台中市長盧秀燕因私人行程請假，改由副市長黃國榮出席。陳表示，解決民眾行的需要，一直是中央、地方政府共同達成的使命，台中整體通路網形成「由內而外」環狀結構，對台中交通有幫助。

立法院副院長江啟臣說，政黨輪替、政府更換是民主常態，但建設不能因此停滯，一棒接一棒繼續推動、支持，才有今天的完工通車，因為這是民心之所向，政府施政須以民為本，才是真民主。針對2026參選台中市長，江未正面回應。

立委楊瓊瓔說，人民所需，不分藍綠白，團結建設地方，這是最好的典範，期勉新任行政院長、新國會力量，新總統能全力支持台中建設。對於是否參選市長？楊則說「大家一起加油」。

立委蔡其昌則提到，歷經幾任院長，終於順利爭取完成，也特別感謝前立委張廖萬堅的努力，雖然此次未連任，也努力打通台中這個重要交通節點；台中市民需要幫忙解決問題、能安居樂業的事，只要願意付出、服務的人，都可能是市長人選。

立委何欣純也說，不分黨派，不管從議員立委、特別感謝中央政府支持，這是大家的功勞，也提供所有市民方便；不管是否選市長，大家都樂觀其成這項重大建設落成，屬於所有台中市民。

國1主線豐原至大雅路段預估未來將成為交通瓶頸，立委江啟臣日前會勘其拓寬計畫，盼改善「國1主線」、「豐原交流道」壅塞問題。總範圍約12.5公里，將拓寬主線、改建大甲溪橋、調整后里地磅站動線、增設豐原交流道南入匝道，並改建3座跨越橋（雅潭路、三線路、舊社路），總經費約168.81億元。