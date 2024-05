印度孟買巨型廣告看板倒塌！已12死60傷 仍有數十人受困

印度孟買市一塊巨型廣告招牌,13日在一場猛烈風暴中倒塌,截至發稿時間,已知造成12人死亡、60人受傷,恐還有20至30人受困。

事發在孟買東部一家加油站,倒塌的廣告看板長約70公尺,寬約50公尺,13日由於天候惡劣,鐵製的廣告牌在狂風暴雨中不斷搖晃,最終不敵強風倒下,壓住下方人群及汽車,造成至少12人被活活壓死,逾60人受傷,當局緊急出動起重機、切割機等展開救援。

NDTV、BBC報導,當地新聞頻道的影片顯示,巨大的廣告看板在風中搖曳,接著倒塌並撞擊在該市東郊加特科帕爾(Ghatkopar)一條繁忙道路附近的建築物。

從現場照片可以看到,救援小組在廢墟中作業,救難人員從廣告看板下拉出傷者,並使用切割工具破壞金屬鐵架。

馬哈拉什特拉邦(Maharashtra)邦長辛德(Eknath Shinde)表示,救出受困人員是當務之急,政府將治療傷者,並將向罹難者家屬提供50萬盧比,已指示有關當局審查所有此類廣告看板,以及對該事件進行調查。

孟買近日遭遇強風、暴雨和沙塵暴襲擊,部分地區短暫停電,陸空交通皆受影響,除了火車系統大亂,孟買市機場航班還一度停飛,至少15架航班被迫改道。

