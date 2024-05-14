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周六日會考登場可放心 天氣風險：下波鋒面下周才來

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今東北季風減弱，水氣進一步減少，各地陽光露臉，白天氣溫迅速回升。本報資料照片
今東北季風減弱，水氣進一步減少，各地陽光露臉，白天氣溫迅速回升。本報資料照片

周六日國中會考登場，天氣風險公司天氣分析師李至晟今天指出，有一波鋒面會在中期通過台灣北方海面，預測下周一開始西半部雲量再度增多，降雨機率也提高。周末起中高層雲量有增多的跡象，但還不致產生降雨，國中會考的考生跟陪考的師長可以放心。

李至晟指出，東北季風會在周三下半天稍微增強，類似的天氣系統持續到下周日，近期需要留意日夜溫差大，早晚偏涼，中北部空曠地區有機會降到近15度。

稍有變動的地方在於下波鋒面醞釀時間提早，周末起中高層雲量又有增多跡象，但李至晟指出，還不致產生降雨，國中會考考生跟陪考師長可以放心。也因為周末氣溫會回升，就連北部高溫有機會來到30度，外出記得適量補充水分。

李至晟指出，目前各地天氣多雲為主，只剩迎風面北海岸、東半部以及高山區零星降雨。今東北季風稍微減弱，水氣進一步減少，因冷空氣減弱，加上各地陽光露臉，白天氣溫迅速回升，北部高溫約25度，中南部30度上下，內陸較為悶熱，局部高溫32-34度，有點夏天感覺，午後深山區也有零星陣雨，入夜就會緩和。

至於下星期，李至晟指出，目前看來還是有一波鋒面會在中期通過台灣北方海面。預測下周一開始西半部雲量再度增多，降雨機率提高，但模式之間對鋒面移出時間以及南方水氣量都還有差異。近期要洗曬換季衣物的話，建議多把握這周的好天氣。

鋒面 高溫

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