人妻老被丈夫當笨蛋看不起…一句問話聽出蹊蹺 聯手公公復仇成功
夫妻之間的感情，如果出現了一些不尋常的狀況，往往可能是其中一方心態已經變質，甚至早就有偷偷外遇出軌的行為，才會造成態度丕變。近來日本媒體，就報導了一則像這樣的感情糾紛。
根據日本媒體「TRILL」報導，一位已經結婚半年、在家當家庭主婦的女性，和丈夫的新婚生活卻過得並不是特別滿意。原因在於丈夫總是看不起她，常有把她當白痴的發言。像是她原先曾經打算在婚後回到職場工作，結果被丈夫嘲笑「妳不可能辦得到的」，讓她覺得很厭煩。
有一次，公公私下傳訊問她婚後的狀況，她也忍不住向公公抱怨這件事情。公公似乎感到非常驚訝，立刻向媳婦表示歉意，並且問道「10萬日圓（約相當於新台幣2萬元）的生活費還夠花嗎？」，她這才知道，原來從他們結婚之初，丈夫的老家就一直送錢給他，希望能幫到他的新生活，但丈夫卻從未透露這件事。
公公知道送錢的事被刻意隱瞞，不只對此相當不滿，而且也感到事有蹊蹺，於是兩人聯手深入追查，後來發現丈夫果然有外遇情形，並且掌握到證據。憤怒的女性因此提出離婚，並且要求前夫補償慰問金。最終前夫不只離婚，還丟了原先的工作，得在一邊想辦法找到新工作的同時，一邊償還慰問金，讓女性總算是復仇成功。
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