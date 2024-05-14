自強號變「小強」號？ 他搭車不敢補眠 清潔人員道歉清理

一名江姓苗栗市民今天上午搭國營台灣鐵路公司自強號到桃園，赫然發現座位附近4、5隻蟑螂爬行，破壞他的補眠計畫，沒想到搭早班車的初體驗是如此，車上清潔人員趕緊清理，也直說對不起。

台鐵272車次自強號上午5點25分從苗栗車站開出，終點站在花蓮車站，江姓苗栗市民今天首次搭乘早班車到園車站，希望利用搭車時間補眠，未料，一上車就發現座位附近地板、車身有蟑螂爬行，擔心「小強」上身，嚇得不敢閉眠睡覺。