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自強號變「小強」號？ 他搭車不敢補眠 清潔人員道歉清理

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
一名江姓苗栗市民今天一早搭自強號到桃園，赫然發現座位附近蟑螂爬行，嚇得不敢補眠。圖／江姓苗栗市民提供
一名江姓苗栗市民今天一早搭自強號到桃園，赫然發現座位附近蟑螂爬行，嚇得不敢補眠。圖／江姓苗栗市民提供

一名江姓苗栗市民今天上午搭國營台灣鐵路公司自強號到桃園，赫然發現座位附近4、5隻蟑螂爬行，破壞他的補眠計畫，沒想到搭早班車的初體驗是如此，車上清潔人員趕緊清理，也直說對不起。

台鐵272車次自強號上午5點25分從苗栗車站開出，終點站在花蓮車站，江姓苗栗市民今天首次搭乘早班車到園車站，希望利用搭車時間補眠，未料，一上車就發現座位附近地板、車身有蟑螂爬行，擔心「小強」上身，嚇得不敢閉眠睡覺。

他拍照攝影隨車的小強，也消滅了2隻蟑螂，提醒沿途上車的乘客車上有小強，個個都很錯愕，趕緊把食物遠離地板、座位背袋，他並告訴車上清潔人員，清潔人員趕緊清理小強屍體，並連說對不起，他一路無眠到桃園站下車。

一名江姓苗栗市民今天一早搭自強號到桃園，赫然發現座位附近蟑螂爬行，嚇得不敢補眠。圖／江姓苗栗市民提供
一名江姓苗栗市民今天一早搭自強號到桃園，赫然發現座位附近蟑螂爬行，嚇得不敢補眠。圖／江姓苗栗市民提供
一名江姓苗栗市民今天一早搭自強號到桃園，赫然發現座位附近蟑螂爬行，嚇得不敢補眠。圖／江姓苗栗市民提供
一名江姓苗栗市民今天一早搭自強號到桃園，赫然發現座位附近蟑螂爬行，嚇得不敢補眠。圖／江姓苗栗市民提供
一名江姓苗栗市民今天一早搭自強號到桃園，赫然發現座位附近蟑螂爬行，嚇得不敢補眠。圖／江姓苗栗市民提供
一名江姓苗栗市民今天一早搭自強號到桃園，赫然發現座位附近蟑螂爬行，嚇得不敢補眠。圖／江姓苗栗市民提供

桃園 苗栗市 蟑螂

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