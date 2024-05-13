本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1生肖「要翻身了」：荷包將更飽滿
在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要願意付出和展現熱情，就能讓荷包更飽滿，有人則是盡心盡力，錢財自然就會滾滾而來，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。
第五名：血型AB型+生肖屬龍
所謂欠錢容易，還錢難，如果過去有將金錢借給別人，或是一直收不到帳款等等的問題，在本周將會出現轉機，這段時間裡你可以嘗試去催款討債，用溫和冷靜的態度與對方溝通，有機會能夠拿回屬於自己的錢財，但是要記得，必須留餘地，才能讓對方心甘情願的把錢掏出來。
第四名：血型O型+生肖屬狗
上班族的朋友們有機會翻身了，過去一成不變的工作內容，可能就要掀起一番新氣象，在本周可能會兼任其它工作，所許薪資待遇還不會有所成長，但是一定要努力去完成，展現自己的長才，讓長官看到你的付出和熱情，之後就會給予讚賞，並實際的加薪，讓你的荷包更飽滿。
第三名：血型A型+生肖屬牛
如果是從事水電相關，或是冷氣相關的技術人員們，在本周將會有一單又一單的生意上門，許多電話接踵而來，讓你應不暇，在這段時間的工作量會暴增，時程安排上可能就要增添一些靈活度，才能如期完成客戶需求，記得要盡心盡力做好每一個項目，錢財自然就會滾滾而來。
第二名：血型B型+生肖屬馬
在投資市場上常常瞬間風雲變幻，讓人摸不著頭緒，如果過去的你有在投資市場上投入資金，卻遲遲沒有看到成果，在本周將會有一個很不錯的契機，在這段時間裡要多注意市場動態，不斷的追蹤和觀察，有機會看見曙光，讓過去的投資得到豐厚報酬，但記得見好就收，才不會被套牢。
第一名：血型AB型+生肖屬鼠
如果你是影視藝人、模特兒，或是街頭表演者，在本周將會有出頭天的好運，過去辛勤的努力和付出並沒有白費，在這段時間裡，將會有人慧眼識英雄，願意給你許多機會，讓你接下多場的表演活動，你要一定要好好把握，所謂機不可失，只要盡力展現才華，未來的前途和錢途將不可限量。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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