影／台南工廠火警 廠房3000平方公尺「全面燃燒」消防灌救中

南市佳里區海澄里一間工廠今晚近10點傳出火警，現場堆放易燃石化原料，火舌全面竄出，近3000平方工廠廠房全面燃燒，台南市消防局已緊急先調派32車、76名消防隊員趕往灌救，初步未發現人員受困，漏夜與惡火搏鬥中。

因目前風向為北風，環保局已在剛剛提醒，位處下風處的佳里、七股、安南區居民，空氣品質可能受影響，提醒民眾注意，將持續監控空氣品質，並掌握附近空氣品質測站及空氣盒子監測數據，請民眾不必恐慌。

消防局119勤務中心是今晚9點52分獲報佳里區海澄里某工廠竄出明火，消防局緊急調派第三大隊佳里、西港、學甲、將軍、及麻豆等消防分隊馳往灌救，消防隊員趕抵現場1樓鋼骨鐵皮挑高，燃燒面積約3000平方公尺，內部囤放大量塑膠原料，廠房已全面燃燒成火海，幸未蔓延至廠外。