快訊

爆胎繼續開國道！狂飆逾30公里只剩輪框 阿伯以為沒問題

台南工廠火警 廠房3000平方公尺「全面燃燒」消防灌救中

吳怡霈5萬買「3張鴻海」 抱股10年後數字讓她驚呆了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台南工廠火警 廠房3000平方公尺「全面燃燒」消防灌救中

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

南市佳里區海澄里一間工廠今晚近10點傳出火警，現場堆放易燃石化原料，火舌全面竄出，近3000平方工廠廠房全面燃燒，台南市消防局已緊急先調派32車、76名消防隊員趕往灌救，初步未發現人員受困，漏夜與惡火搏鬥中。

因目前風向為北風，環保局已在剛剛提醒，位處下風處的佳里、七股、安南區居民，空氣品質可能受影響，提醒民眾注意，將持續監控空氣品質，並掌握附近空氣品質測站及空氣盒子監測數據，請民眾不必恐慌。

消防局119勤務中心是今晚9點52分獲報佳里區海澄里某工廠竄出明火，消防局緊急調派第三大隊佳里、西港、學甲、將軍、及麻豆等消防分隊馳往灌救，消防隊員趕抵現場1樓鋼骨鐵皮挑高，燃燒面積約3000平方公尺，內部囤放大量塑膠原料，廠房已全面燃燒成火海，幸未蔓延至廠外。

目前消防隊員漏夜灌救中，初步清查，未發現人員受困，消防隊員正全力灌救中。

台南佳里工廠火警 廠房全面燃燒消防人員灌救中。圖／讀者提供
台南佳里工廠火警 廠房全面燃燒消防人員灌救中。圖／讀者提供
台南佳里工廠火警深夜傳出火警，廠房全面燃，燒消防人員灌救中。圖／讀者提供
台南佳里工廠火警深夜傳出火警，廠房全面燃，燒消防人員灌救中。圖／讀者提供
台南佳里工廠火警深夜傳出火警，廠房全面燃，燒消防人員灌救中。圖／讀者提供
台南佳里工廠火警深夜傳出火警，廠房全面燃，燒消防人員灌救中。圖／讀者提供

台南 消防隊 火災

延伸閱讀

5月開工！特斯拉上海儲能超級工廠 預計明年Q1量產

綠島垃圾場燃燒一天一夜…惡臭黑煙難聞 居民哀號：還在悶燒

立委提允消防員組工會、但限制罷工 許銘春：盡速提協會法

「火神的眼淚」誰來擦乾？立院今審消防員可否組工會

相關新聞

影／台南工廠火警 廠房3000平方公尺「全面燃燒」消防灌救中

南市佳里區海澄里一間工廠今晚近10點傳出火警，現場堆放易燃石化原料，火舌全面竄出，近3000平方工廠廠房全面燃燒，台南市消...

影／中市警紀案件連環爆 局長自請處分、涉案警等21人懲處調職

台中市警局近月來連傳警察風紀案件，台中市少年隊、霧峰、大雅警分局，以及台中市刑大前大隊長林明佐都出事，引發疑慮，台中市警...

爆胎繼續開國道！狂飆逾30公里只剩輪框 阿伯以為沒問題

國道一號台中路段本月9日有民眾在深夜發現一輛自小客車右後輪開到只剩輪框，駕駛卻仍在行駛，民眾緊急通報警方，國道警察在彰化...

520內閣改組前夕 林右昌任內3赴警大盼「放膽擘劃未來」

內政部長林右昌今天到中央警察大學了解警察教育與學術發展進程，並關心學生學習及生活情形，他期勉警大放膽擘劃未來，重視警察教...

板橋驚傳火燒車！汽機車碰撞瞬間燃起大火 對向新聞轉播車遭波及半毀

新北市板橋區今天下午5時許發生火燒車意外。1輛轎車行經長江路時不慎與1輛機車發生碰撞，轎車再失控撞上對向1輛媒體轉播車，...

移工皮包不慎遺落車上心慌求助 警以車追「包」速尋回

32歲印尼籍女子Irma伊爾瑪，昨天搭計程車返家下車時忘了把隨身皮包拿取，由於計程車已經駛離，也沒記下車輛牌號，伊爾瑪因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。