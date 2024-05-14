老報人高溪池辭世 筆耕「基隆選舉錄」寫盡政壇20年起伏
基隆市資深媒體人高溪池，5月11日凌晨安詳辭世，享耆壽93歲，他是新聞界「老報人」，退休後出了8本「基隆選舉錄」，從最基層里長、議員、市長，到國大代表、立委、省長、總統大選，都有忠實的紀錄，寫盡20多年來政壇人物起起伏伏。退休後仍在政壇走動，勤於筆耕，樂此不疲，政壇、新聞界都十分惋惜，紛紛表達哀悼。
高溪池在基隆市擔任新聞採訪工作48年，曾任民眾日報、青年日報、大華晚報、正聲電台、台灣日報基隆特派員、基隆市外勤記者聯誼會理事長等。他的「基隆選舉錄」不只寫出選舉過程和結果，還有分析，每一集均保留日治時期及光復時期基隆市各種選舉結果的資料，凸顯過去選舉情況，並與最新選舉連結。
高溪池曾說，在新聞界一輩子都是新聞人，8本都是自費找出版商出書。他看到政壇人物起起伏伏，最大的感想就是，「政治人物要多一點行動，少一點口號，才能在歷史留名。」
高溪池生前受訪時指出，他都是利用晚上夜深人靜時來寫書，雖然退休，白天仍會在政壇間走動就當是運動，晚上抽空夜深人靜時就寫書，退休後筆反而寫了更多，他的筆「退而不休」，每本書要20、30萬字，他每3到4年就出一本，都是在選統大選那一年選完後隔幾個月就出書。
高溪池從地方選舉寫到全國性選舉，第一本書民國84年首次出版，以一個記者的觀點，記錄大小選舉過程，每本都有當時的政治人物及各黨政治版圖的發展，起起伏伏，有的風光，有的下台，就像一面歷史的鏡子，他希望藉由了解過去，學得民主的經驗。
「退休後有更多自由時間，愛寫什麼就寫什麼，唯一的原則就是中立客觀，不揭人瘡疤、不挾怨報復。 」高溪池的堅持，也成為大家詢問政情的「資料庫」。
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