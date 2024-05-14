今明兩年航運EPS應該都不差！ 專家：2023的貨櫃需求的確很弱

【股市爆料同學會．蒙古國海軍】

據過往報載資訊，因2020初新冠疫情開始後，歐美零售業大幅降低庫存水位，不料2021年陸續出現貨架上無貨可賣的情況，隨即開始瘋狂補貨。

又恐因2022年5月美國碼頭工會面臨換約可能產生的罷工加劇塞港，打亂了貨櫃淡旺季週期，2021起至2022中歐美長達18個月的進貨規模達到8700億美元。

2023年除第一季運價指數因從高檔下滑尚在1000-1100間，後續4月-12月均值不足800，只比2016前後航商倒閉潮時指數約600上下好一點...

顯見，2023的貨櫃需求的確很弱。

從長約的換約時間來看，歐洲1月、美線5月，這兩天報載的（長約重簽）應該是歐洲線，加上本月開始新的美線長約，此波歐美進貨，能再一次帶給貨櫃兩年的好光景，24下半年+25上半年；亦即，今明兩年EPS應該都不差...

再遠，暫時還看不清楚

戰爭會打多久很難說，俄烏打的久，是因為歐美源源不絕的提供資源給烏克蘭，這兩國靠內陸運輸足以，與貨櫃沒多大關係。

以色列及巴勒斯坦哈瑪斯的部分有沒有像俄烏有龐大資源打持久戰，目前沒有相關資訊，但攻擊貨輪的葉門（青年運動）組織的報復行為才是影響航商行經紅海的問題，攻擊商船的報復行動是否會持續，我想要看它們是不是同烏克蘭有外援吧！

避開紅海的繞行僅是部分航線，用戰爭來當利多或利空過於膚淺；事實上，這些國家後續的重建會用到貨櫃的部分也有限，所以後續可以慢慢淡化這方面的消息面影響。

今年開始的需求對貨櫃是實質利多

新船造成的運力增加目前看來是個假利空，降速、控艙、減班、淘汰的措施，在2023都能看到各航商的調度實績。

想了很多...只有一個結論，想投資貨櫃航運的功課在同學會上就好，財經新聞群魔亂舞，57、58台講貨櫃的，我聽完都搖搖頭...

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