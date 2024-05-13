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唐吉訶德扭蛋「藏籤」惹議！TENGA大方喊：全部消費者都送最大賞

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唐吉訶德扭蛋「藏籤」惹議！TENGA大方喊：全部消費者都送最大賞

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
台北市消保官、西門町派出所稽查唐吉訶德西門店扭蛋機。記者鍾維軒／攝影
台北市消保官、西門町派出所稽查唐吉訶德西門店扭蛋機。記者鍾維軒／攝影

來自日本的知名賣場「唐吉訶德」近期傳出「TENGA扭蛋藏籤」的爭議，引起網友的熱烈討論。對此，TENGA也於13日晚間發布聲明，表示「所有消費者都可獲得最大賞」，憑消費證明即可至唐吉訶德西門店兌換。

近期有網友爆料，在唐吉訶德西門店參與情趣用品扭蛋遊戲，將最後的6顆球全包，但發現沒有最大賞籤，引起「藏籤」的爭議。台北市消保官也至現場稽查。對此，TENGA緊急發布聲明，表示第一波（5/4-5/6）活動，獎項皆全數兌換領取完畢，因活動效益很好，雙方決議繼續進行第二波扭蛋活動（5/8-5/11事件截止）。

此次活動雙方皆完成活動相關商品點交及確認無誤，雙方也皆按照流程操作。惟因現場在活動流程上溝通有誤，加上店舖人員和主管的疏忽及對應溝通不當。讓消費者現在對敝司產生疑慮和不信任感，對此我們深感抱歉，並再次聲明扭蛋商品及相關物品的點交均已確認完畢。

在聲明中也指出，基於保護消費者權益及維護活動公平性，雙方決議提供兩波活動所有消費者全數最大賞（TENGA FLIP ORB），消費者皆可憑消費證明至DON DON DONKI西門店兌換。

同時TENGA也表示，對於此次造成消費者及社會大眾造成的困擾，敝司也責無旁貸概括承受。後續也一定會負起企業責任加強員工內部訓練及保障員工相關工作權益。

唐吉訶德 扭蛋 消費者

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