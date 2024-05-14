揹黑鍋都是災難？替前輩挨罵反換得「合作機會」 作家點1關鍵：要有價值

揹黑鍋不是重點， 重點是如何讓自己揹「鍋」揹得有價值。

貝莉初入某大食品公司擔任宣傳部Marketing Communication部門主管，這份工作要做出成績，必須與Product Marketing產品行銷部門合作無間。

在這公司資歷超過十年，根基非常深厚的產品行銷部門主管文澤，看待新進員工的眼神總帶著輕蔑，包括對待貝莉也是。並非文澤故意如此，而是這公司步調十分快速、工作量極為繁重，許多新進員工承受不了壓力，短時間內就會求去。不確定新同事會不會馬上變成前同事，因此文澤認為一開始不值得花心思打交道。

貝莉想要與文澤好好合作，多次釋出善意，換來的多是熱臉貼冷屁股。平日，若非有需要，文澤也鮮少與貝莉攀談。為此，貝莉苦惱許久。

「我終於拿下他了。我們現在合作得很好，也建立了革命情感。」貝莉說得興高采烈，我實在很好奇，她是如何把一個態度不友善的同事，收服成合作無間的夥伴，央求她分享關鍵契機。

貝莉說，這一切源起於一個檢討會議上，她當下做了正確的決定。

在一次新產品上市活動中，艾澤主動請求貝莉的協助；貝莉也想透過這一次合作，爭取彼此信任以及合作默契。沒想到，卻讓兩人一起被主管究責。

「這張報價單是怎麼回事？」行銷副總雅麗把貝莉與文澤叫進會議室，一份文件甩在兩人面前，劈頭就是破口大罵。

雅麗副總在公司以脾氣暴躁以及管理嚴格出了名，就連在公司已經是超級老鳥的文澤也敬畏三分。她怒氣沖沖、眼冒金星地等待兩人提出解釋。

「這是下一季要進口的新產品說明，因為原文資料有點多，才讓翻譯社進行翻譯。」眼看文澤噤聲，貝莉只好解釋著這張報價單的來龍去脈。而因為出聲的是貝莉，雅麗副總很自然地把砲轟的火力集中在貝莉身上：「既然都知道是未來要引進的新產品了，就應該知道現在資訊應該保密。誰說資料可以外流給翻譯社的？！」

因為文澤不說半句話，貝莉也不知道該不該透露一切是文澤授意。

「雖然妳才到公司沒有多久，但妳也是相對資深的人了，怎麼連這點基本的判斷力都沒有。又不是剛出社會的新鮮人，這點小事還需要我來教嗎？」

「公司在找產品經理時，不是都要求托福至少100分以上，多益檢定至少要金牌以上，我們家的產品經理沒有能力自己翻譯嗎？」

就在雅麗副總連珠炮式責罵的同時，貝莉腦子正在思忖著該如何回應。

這件事情她事先跟文澤對焦過，商討是否由文澤旗下的產品經理將資料中文化，也告知若產品經理無暇全部處理，貝莉承諾會請部屬分攤。不過，文澤卻認為翻譯太耗時，外發翻譯社即可。貝莉以為這是公司一貫的處理方式，也就採取文澤的建議，在簽訂保密條款的情況下，將文件翻譯委由翻譯社處理。

沒想到此舉卻引來雅麗副總的不悅。

而且，在雅麗副總責罵貝莉期間，文澤悶不吭聲，從頭到尾沒有打算「自首」副總口中的蠢事，其實是他的主意。

貝莉第一時間是想把文澤供出來的，說明都是文澤不願意產品經理花時間在翻譯上，才有著將文件委外翻譯這件事情。如此一來，至少可以讓雅麗副總認為貝莉的判斷邏輯、價值觀與自己一致，洗刷貝莉有點「瞎」的形象。不過，卻也會讓文澤被責備。

到底是說與不說，貝莉思考好了一會。

不說，雅麗副總會覺得她思慮未周、判斷力不足。說，文澤鐵定會認為她不夠道義，日後要與之交好，難度會更高。兩害相權取其輕。貝莉的判斷是，雅麗副總是她的直屬主管，操縱著她的考績，應該是她最需要經營的利益關係人。不過，副總雖然脾氣不好，但屬於心直口快型，沒什麼城府。況且，由於是上下級、接觸密切，日後要在雅麗面前「洗白」，多得是表現的機會。

相比之下，雖然文澤只是平行單位，但他個性深沉，讓人難以捉摸。再加上，貝莉的工作重心是協助文澤，讓產品在市場上取得好成績。如果文澤日後有意為難，可能會使她在雅麗副總面前處境艱難。

其次，貝莉已經被雅麗罵過一頓，此時即使她供出文澤，換來的只是文澤被斥責。對貝莉而言，除了稍微在心理上平衡一點外，並沒有太多實際益處。因為也不是什麼不可原諒的大錯，當下，貝莉心一橫，決定做個順水人情，把這個鍋揹了下來。「真是對不起。這一切都是我思慮不周，日後一定注意改進。」眼見貝莉「犯後態度良好」，也算儒子可教，雅麗副總也就讓這件事情過去了……

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事後就我側面得知，文澤可能因為心中有愧，也可能感謝貝莉沒供出實情，讓自己得以在這件事情脫身。日後，文澤對貝莉的態度友善了不少，時常主動提醒貝莉各種應該注意的「眉眉角角」。

又因，文澤在這公司根基深厚，許多共同專案的跨部門溝通，只要文澤協力出手，即可快速消弭公司內部的雜聲，讓貝莉處理事情順風順水多了。

如果文澤不是個知恩圖報的人，那貝莉的黑鍋不就白揹了？ 其實也不會，因為貝莉私底下多的是機會，可與副總吐露實情……

（本文摘自時報出版《職場百妖誌》，作者：菲女狼）

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