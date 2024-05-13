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月薪27K！新北圖書館徵才「要放棄雙重國籍」 過來人曝：一堆人搶

聯合新聞網／ 綜合報導
新北市立圖書館總館與各分館近日徵才，然而針對臨時人員開出的條件卻引起了熱議。示意圖，與內文人事物無關。聯合報系資料照
新北市立圖書館總館與各分館近日徵才，然而針對臨時人員開出的條件卻引起了熱議。示意圖，與內文人事物無關。聯合報系資料照

新北市立圖書館總館與各分館近日招募臨時人員，然而開出的條件卻引起熱議，有網友發現，如有雙重國籍身分者，不但要放棄另一邊的國籍，薪資還只有27K。

網友在臉書《汐止集團》轉發新北市立圖書館臨時人員徵才條件，可以看到將選出正取6名、備取12名，單位則有總館綜合規劃組、總館採訪編目課、林口分館、青少年圖書館、汐止分館暨汐止大同分館等。然而值得注意的是，徵才條件明列「如有雙重國籍身分者，須檢具另一國籍放棄切結證明」，月薪含勞健保自付則落在27,976元。

對此，底下留言區紛紛表示，「連市立圖書館的薪水都這麼悲情」、「27K只夠應付生存開銷而已，永無翻身之日」、「有雙重國籍者還要為了這點垃圾般的薪資放棄另一國籍，以為來應徵的是瘋子嗎」。不過也有人認為，「公家機關的臨時人員就是最低薪資，他們不是公務員，付得是勞保，該休的特休、上班時數等等一定遵守勞保局規定，就是個薪水穩定的底薪工作」。

另外，也有曾在圖書館工作的網友表示，能在那裡長期待下去的人，大多都是經濟能力許可的，或許根本不需要靠那份薪水生活，只是想要外出工作而已。而且這次還是非常稀少開缺的臨時人員，普遍大家看到的館員，其實都是領基本工資的外包員工，沒有年終，而且有各種有趣的規定，「所以不要小看這個低薪工作，其實很多人去考，每次開缺都能聽到外包們去報名，然後出現各種傳說！」

圖書館 基本工資 月薪

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