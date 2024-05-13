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股息領150萬！無業男曬報稅單 繳稅金額讓全網跪了：簡直是神

聯合新聞網／ 綜合報導
綜合所得稅申報季來臨，不少民眾已開始陸續申報。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
綜合所得稅申報季來臨，不少民眾已開始陸續申報。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

你完成報稅了嗎？，每位民眾面臨的報稅情況五花八門，各不相同，一名網友近日曬出他的報稅單，沒工作但股息領了150萬，最後繳稅金額為10,256元，不少人留言讚嘆他是大神，財富自由的典範。

原po在Dcard發文表示，他去年薪資收入0元，股息&利息收入87萬，今年薪資收入0元，股息&利息收入154萬，去年退稅5萬，今年要繳稅1萬。

他解釋，股息會有這麼大的差別主要就是兩個原因，2022年底和2023年股市大跌，同樣的資金能買的股票多更多，尤其是長榮46%的殖利率真的創造歷史，一堆跟著買長榮的價差、股息、退稅都賺爛。

另外，原po還將長榮「借券」出去，本來還想用股利節稅，但最後配息完還多領42萬，讓他沒控制好股息領超過94萬。根據所得稅法，民眾股利所得必須併入綜合所得課稅，股利可抵減稅額的上限為8萬元，以８萬除以8.5% 的抵減稅率來計算，全年股利金額在94萬以下的民眾，才可享有抵減稅額。

原po也呼籲小資族一定要好好利用股息的可扣抵稅額8.5%，把薪資跟股息精算一下，領了股息還能抵稅，而且股利領越多越節稅。

底下其他人看完紛紛留言羨慕說「比我薪水還多！簡直是神」、「請問你投資股市的成本是多少呢？」、「領一般薪資不到一百萬但是繳的比你還多，感嘆」、「還是在台灣容易累積財富，稅率對富人很佔優勢。」

不過也有人質疑原po為什麼繳這麼少，「我工作薪水比你少還要繳比你多」，原po也留言回道「股票退稅，要學習合法節稅」，其他人則說，「有薪資的本來就繳的比較多，因為沒有8萬那一筆退稅8.5趴」。

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