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侯友宜傳不出席520總統就職挨轟 媒體人翻「歷年出席表」曝驚人事實

聯合新聞網／ 綜合報導
新北市長侯友宜不出席520總統就職典禮引發熱議，媒體人翻歷年出席名單曝「符合慣例」。記者黃義書／攝影
新北市長侯友宜不出席520總統就職典禮引發熱議，媒體人翻歷年出席名單曝「符合慣例」。記者黃義書／攝影

準總統賴清德將於下周一5月20日正式上任，依循往例朝野立委均會受邀參與觀禮，然而如今卻傳出國民黨立院黨團決議不出席總統就職典禮及晚宴，消息一出引發各界關注。媒體人黃揚明因此在臉書發文，他表示參照歷年總統就職典禮出席狀況，「今年侯友宜不去與過去的慣例完全相符」，反觀柯文哲則是繼宋楚瑜之後，第二位出席就職典禮的總統落選人。

針對國民黨縣市首長、立委擬缺席總統就職大典一事，黃揚明在臉書上發文分享，「任何人要不要去總統就職典禮都是各自的決定，只是過去用仇恨言論說不去，現在又說不去的人氣度不夠，這樣就顯得太雙標了」。黃揚明接著分析歷年就職典禮的出席狀況，2016和2020年蔡英文就職時，六都市長僅有被蔡英文擊敗的總統落選人朱立倫及韓國瑜沒去。

黃揚明接著回溯，2008年和2012年的總統就職典禮，民進黨的總統落選人謝長廷及蔡英文皆未出席，「因此，今年侯友宜不去（總統就職典禮）與過去的慣例完全相符」。對於柯文哲選擇出席典禮的決定，黃揚明指出，柯是繼2020年的宋楚瑜之後，第二位出席總統就職典禮的總統落選人。

侯友宜 國民黨 民進黨 賴清德 黃揚明

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