侯友宜傳不出席520總統就職挨轟 媒體人翻「歷年出席表」曝驚人事實
準總統賴清德將於下周一5月20日正式上任，依循往例朝野立委均會受邀參與觀禮，然而如今卻傳出國民黨立院黨團決議不出席總統就職典禮及晚宴，消息一出引發各界關注。媒體人黃揚明因此在臉書發文，他表示參照歷年總統就職典禮出席狀況，「今年侯友宜不去與過去的慣例完全相符」，反觀柯文哲則是繼宋楚瑜之後，第二位出席就職典禮的總統落選人。
針對國民黨縣市首長、立委擬缺席總統就職大典一事，黃揚明在臉書上發文分享，「任何人要不要去總統就職典禮都是各自的決定，只是過去用仇恨言論說不去，現在又說不去的人氣度不夠，這樣就顯得太雙標了」。黃揚明接著分析歷年就職典禮的出席狀況，2016和2020年蔡英文就職時，六都市長僅有被蔡英文擊敗的總統落選人朱立倫及韓國瑜沒去。
黃揚明接著回溯，2008年和2012年的總統就職典禮，民進黨的總統落選人謝長廷及蔡英文皆未出席，「因此，今年侯友宜不去（總統就職典禮）與過去的慣例完全相符」。對於柯文哲選擇出席典禮的決定，黃揚明指出，柯是繼2020年的宋楚瑜之後，第二位出席總統就職典禮的總統落選人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言