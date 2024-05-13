侯友宜傳不出席520總統就職挨轟 媒體人翻「歷年出席表」曝驚人事實

再過一周，賴清德就將從蔡英文總統手上接過治國的棒子，他的520就職演說被視為美中台三邊關係的重要檢驗點，相較於蔡總統8年前上任時的演說，被北京視為「未完成的答卷」，8年後賴清德仍要面對相同的考卷，題目有變得更簡單，也有變得更難，但不變的仍是必須正視這個答題機會。

2024-05-13 05:50