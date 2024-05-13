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新交通標誌？路面出現「神秘十字架」 真相揭曉讓人長知識

影／台74線接國道一號午後通車 市警局研擬4大方案防塞

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

國道1號銜接台74線系統交流道歷經4年半工期完工，今天舉辦通車典禮，預定下午5點開放通車，市警局因應可能交通壅塞問題，已規畫4大方案因應，另外今天也派出大重機勤務3車6人、轄區員警30人及義交20人，因應通車後的突發狀況。

台中市警局交通大隊表示，從今天起規畫連續三天的交通疏導專案勤務，編排員警、義交在台74線下匝道與平面道路交會預判可能壅塞路段、路口，加強交通疏導，有效緩解通車後重要時（路）段車流。並規畫大重機機動支援疏導、路況查報，機動支援疏導勤務，業將台74線沿線及鄰近平面道路路段(口)，列為停留點並加強管制疏導，機動迅速反應，以維護交通順暢。

針對預估可能發生壅塞的狀況，市警局預先規畫方案如下：

一、交通流暢中心嚴密監控即時車流：

市警局交通警察大隊建置「交通路況電視牆」，以資源共享的方式，整合介接市府交通局(即時交通資訊網)、公路總局(省道即時交通資訊網)、國道高速公路局（即時路況資訊）、警局路口監視器交通影像，並將臺中市重要道路監視器整合串成群組，由執勤官員24小時監控重要路段（口），遇有壅塞情況立即通報並派員疏導。

二、建構智慧化號誌系統：

市府交通局智慧化動態號誌系統，透過動態號誌管理，業逐步調整台74線下匝道沿線路口號誌為連鎖，並延長綠燈秒數，提升國道大雅交流道、台74線上、下匝道及環中路行車效率。通車後，市警局執行疏導勤務依據實際車流狀況變化，為交通順暢需求，如發現號誌或標誌、標線需調整修正，即聯繫交通局會勘辦理。

三、啟動交通快打機制

遇有重大事故、突發事件造成道路障礙壅塞情況，轄區分局適時啟動交通快打機制，運用快速機動反應警力，迅速抵達現場紓解車流，維持交通順暢

四、交通疏導勤務滾動修正

國道1號增設銜接台74線大雅系統交流道通車後，將改變民眾對交通路徑選擇，市警局將密切掌握通車後交通狀況變化，滾動修正員警、義交交通疏導勤務規畫及各項疏處作為，維護交通順暢。

市警局呼籲，用路人駕車時可收聽警廣及注意行車資訊 CMS 看板訊息，遇尖峰時段交通壅塞時切勿焦躁，請配合提前改道並耐心駕駛，警方將持續針對交通壅塞路段加強交通疏導，並請駕駛人注意應遵守交通法規，切勿酒後駕車、闖紅燈、超速危險駕駛等，行經路口應遵守慢、看、停並暫停讓行人安全通行，共同維護道路交通安全順暢。

台74線快速道路銜接國道一號系統交流道工程，今天下午通車，台中市警局研擬4項方案，防止通車後的交通狀況。圖／台中市警局提供
台74線快速道路銜接國道一號系統交流道工程，今天下午通車，台中市警局研擬4項方案，防止通車後的交通狀況。圖／台中市警局提供
台74線快速道路銜接國道一號系統交流道工程，今天下午通車，台中市警局研擬4項方案，防止通車後的交通狀況。圖／台中市警局提供
台74線快速道路銜接國道一號系統交流道工程，今天下午通車，台中市警局研擬4項方案，防止通車後的交通狀況。圖／台中市警局提供
台74線快速道路銜接國道一號系統交流道工程，今天下午通車，台中市警局研擬4項方案，防止通車後的交通狀況。圖／台中市警局提供
台74線快速道路銜接國道一號系統交流道工程，今天下午通車，台中市警局研擬4項方案，防止通車後的交通狀況。圖／台中市警局提供

國道 監控 監視器

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