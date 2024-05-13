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超高齡時代來了 全國近247萬住家免繳房屋稅

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房屋稅單示意圖。台灣房屋提供
房屋稅單示意圖。台灣房屋提供

5月繳稅季讓納稅人荷包大失血，但根據財政部2022年開徵的房屋稅資料，約有247萬戶住宅不用繳房屋稅，年增約5.9萬件，其中最多免稅住家的縣市為新北市，約27.5萬件，且年增約1.3萬戶，若依照近年的成長幅度推估，今年免稅住宅的數量，應比往年更多。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，免稅房屋須同時具備兩大要件。首先是房屋評定現值低於課稅標準，中央母法以10萬元為基準，授權地方政府可隨房屋標準單價的增減做調整，因此各縣市的免稅現值門檻有些微差異。

其次是房屋需為住家使用，所以非住家的店面、商廠辦，即便房屋現值低於課稅門檻，仍無法免稅。

張旭嵐指出，近年房屋稅免稅案件逐年成長，主要因為房屋評定現值，會因建物折舊而降低，國內房屋已邁入了「超高齡時代」，屋齡逾30年危老標準的房屋超過480萬戶，且仍持續增加，所以低於課稅門檻的房屋也就越來越多。

再來是近年部分縣市調高免稅標準，符合免稅標準的房屋數量也會增加。

現制的免稅住家不論是法人還是自然人持有，通通適用，也沒有設定戶數上限，但今年七月將上路的囤房稅2.0新制，限定免稅住家須為自然人持有、且全國以3戶為限，隨著新規條件趨嚴，往後免稅住家的成長趨勢也將趨緩。

各縣市當中，以新北市的免稅住家數量最多，免稅案件超過27.5萬件，占全國總數的1成以上，且年增案件數超過1.3萬件，增加件數同樣為全國第一。

台灣房屋集團趨勢資深經理陳定中表示，新北市房屋總數本來就是全台之最，高齡老屋的數量也是各縣市最多，在基數龐大的情況下，免稅房屋的總數也相對多。

另外，新北市2022年度調升免稅門檻，約莫5,000戶因而受惠；加上疫情期間，不少房屋現值低的觀光商圈老舊店面，若因商家撤出，從營業用恢復為住家用，則符合免稅條件，推升了新北市的房屋稅免稅案件數。

全國及六都住家用房屋現值免稅案件數統計。資料來源／台灣房屋
全國及六都住家用房屋現值免稅案件數統計。資料來源／台灣房屋

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