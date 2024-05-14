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反擊柯文哲嗆沒牌 游淑慧舉這2案：怎有權利金怪現象？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨議員游淑慧（右二）。記者余承翰／攝影
國民黨議員游淑慧（右二）。記者余承翰／攝影

民眾黨主席、北市前市長柯文哲身陷北士科、京華城等案爭議，北市議會北士科T17、T18專案調查小組今天（14日）第二次開會，柯昨晚上傳第一集影片釋疑，針對北士科招標被指圖利，柯再嗆議員有比有牌照的估價師專業嗎？國民黨議員游淑慧今早也在臉書舉美河市、北士科兩案的權利金怪現象反擊柯，並點出專業與政治力，要柯文哲不如去問問「自己找的有牌估價或顧問公司，為什麼會搞成這樣？」

游淑慧舉美河市案為例，表示當初在做權益分配的時候，原本委託了3家估價公司（北士科也是3家）。結果被認為嚴重低估影響了市府權益。後來前市長郝龍斌找了5家不動產估價廠商與2家專業營建管理廠商，5+2對土地貢獻成本估價與建物貢獻成本重新進行鑑價，捷運局與北市府審查後，認為至少76億9800餘萬元。

游說，最後柯文哲與日勝生仲裁結果，又只拿回33億。第一次美河市的權益分配：3家估價，被認為嚴重低估（北士科也是3家）；第二次美河市權益分配，7家估價，但估出來仲裁結果沒有採納，柯文哲也沒有堅持。如果柯文哲這麼相信估價公司，當年他一手操弄的五大案，其實都經過3家估價公司。

另外，游也再提北士科權利金怪現象，游淑慧說，大家有聽過當公告地價、公告現值、實價登錄都三指標齊漲的情況下，地主（市府）標租的權利金卻越來越低，「三高一低的怪現象嗎？」如果柯不指示把保底三成規定拿掉，北士科權利金底價應該要翻倍。

游說，都發局坦承，如果柯不交辦京華城陳情信，京華城容積獎勵案未必能進都委會審查。最荒謬的是，柯的魚果市場和音圖也有找過專業顧問公司估價和設計，但音圖至今還標不出去，魚果還要用粗暴的減項發包才標的出去，現在再追加40幾億，搞到189億。

對於北士科T17、T18鑑價是否過低引發爭議，柯文哲昨天影片中提到「所以人家是有公司有品牌有牌照，要國家證照估說多少錢，你們這些沒有牌照的議員更厲害是不是。」游說，柯文哲拿公務員擋槍、拿都委會委員背責、拿估價公司說嘴，殊不知所有一切都能用政治力操控。

游淑慧今天反擊柯「賴天賴地賴別人，嗆人白痴嗆人不專業」，但一個8年市長沒能力說明問題，「只能靠罵的、最不專業就是你啦。」游也問柯文哲，「不如去問問自己找的有牌估價或顧問公司，為什麼會搞成這樣？」

北士科 柯文哲 游淑慧

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