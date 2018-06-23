奈及利亞喜迎小組賽首勝 冰島惜敗但尚有一線生機

奈及利亞前鋒穆沙（Ahmed Musa）兩度射門進球，幫助奈及利亞以2：0擊退冰島，保住晉級16強的機會。 圖／路透社

經過首輪大驚奇後，世界盃新同學冰島在D組小組賽第二場迎來了非洲『超霸鷹』奈及利亞，冰島在首輪暴冷踢平南美強權阿根廷後聲勢看漲，而奈及利亞則是需要搶下本屆世界盃的積分。

本場比賽冰島擺出了442的陣型，而奈及利亞則是擺出了352的陣型，很明顯兩隊都是希望在中場拿到更多的控制權。上半場兩隊在進攻上都沒能踢出太多好球，雖然奈及利亞在球權控制與傳球次數上皆多於冰島但是都沒能發揮真正有威脅的攻擊，反倒是冰島在進攻方面偶有佳作，好幾次的傳中都讓奈及利亞的門將烏佐荷嚇出一身冷汗，上半場也以6次射門遙遙領先奈及利亞的0次。

比賽的轉捩點發生在下半場，開賽不到五分鐘後奈及利亞靠著莫塞斯邊路的突破將球傳到禁區交給穆沙，穆沙也漂亮的將球打進球門裡，奈及利亞在取的本屆世界盃首顆進球之後，全隊的進攻火力拉至滿點，不斷利用速度破壞冰島的邊路防守，終於又在75分鐘取得第二顆進球，同時也是前鋒穆沙本場比賽的第二顆進球個人梅開二度為奈及利亞奠定勝基也獲選本場比賽的最佳球員。

本場比賽冰島其實有著多次機會能攻入奈及利亞大門，冰島上半場整體來說表現優於奈及利亞不過欠缺臨門一腳，而奈及利亞經過中場休息的調整之後，明顯針對冰島的邊路進行攻擊，不斷利用速度與中場配合製造出許多機會，從上半場0次射門到全場19次射門就可以知道奈及利亞在下半場的進攻火力有多麼可怕。而冰島雖然因為奈及利亞的狂轟猛炸沒能將進攻組織起來，但比賽進行到83分鐘時奈及利亞因為禁區的犯規讓冰島有一個12碼罰球的機會，沒想到操刀罰球的希爾茲森卻將皮球踢飛，不但錯失了將比數追近的機會更讓冰島的氣勢跌入谷底，吞下世界盃的首敗。

在奈及利亞擊敗冰島後，D組的情勢更加混亂，除了以6分積分獨走的克羅埃西亞外，奈及利亞(3分)、阿根廷（1分）、冰島（1分）三隊積分差皆不大也都存有一絲機會，小組賽的第三輪將會在6/27進行，到時究竟是梅西能帶領阿根廷闖入十六強或是奈及利亞以黑馬姿態出線還是冰島能續寫灰姑娘傳奇，讓我們拭目以待。