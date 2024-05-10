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520之際出現「突襲式」斷交？ 吳釗燮：兩邦交國有隱憂

聯合報／ 記者陳熙文屈彥辰／台北報導
外交部長吳釗燮。圖／聯合報系資料照片
外交部長吳釗燮。圖／聯合報系資料照片

新舊政權交接之際，台海情勢各方關注，國安局長蔡明彥日前表示，五二○後須關注大陸是否藉軍演對新政府施壓。另外，是否可能出現「突襲式」斷交外交部吳釗燮昨表示，我國與邦交國之間短期內沒有任何問題，但他首度坦言，兩個邦交國有長期隱憂。

今年總統大選甫結束，諾魯旋即宣布與我國「突襲式」斷交，轉與大陸建交，五二○總統就職典禮在即，是否出現斷交警訊？吳釗燮昨接受廣播節目「ＰＯＰ 撞新聞」專訪表示，我國邦交短期之內沒有任何的問題，應該是不會在五二○前後出現突襲式斷交。

不過，吳釗燮表示，看到中國大陸近期的作為，外交部仍感到憂心，在邦交上可能出現長期的問題，有一個邦交國長期處於動亂狀態，需要聯合國的協助，雖然兩國邦交目前沒有問題，但長遠來說可能有疑慮；吳釗燮也指出，中國大陸現階段不斷透過我某邦交國的鄰國進行滲透，製造邦交國內部的紛擾，亦有長期的隱憂。

吳釗燮首度提及有長期隱憂的兩個邦交國，外交圈推測是海地、瓜地馬拉。政大國際關係研究員嚴震生指出，海地因動亂，聯合國日前有派出維和部隊進入海地，其中就有中國籍部隊，不過他認為，海地目前情勢複雜，中方恐怕不願花資源拉攏，倒是瓜地馬拉一直是中國鎖定的目標，美方若不想中國勢力持續在中美洲擴張，應該想辦法協助提供瓜國與台灣維持邦交的誘因。

另外，正爭取連任的立陶宛總統瑙塞達近日表示，駐立陶宛台灣代表處應循國際標準，將「台灣」更名為「台北」，以穩定與中國的關係。對此，吳釗燮昨天強調代表處的名字不會改變，名稱是依照兩國之間的協議命名，就算立陶宛要與我國重簽原來的協議，我方也不會接受，立國要改，須與我國協商。吳釗燮並強調，台灣與立陶宛之間的關係沒有問題。

國民黨立委賴士葆指出，駐立陶宛台灣代表處二○二一年設立，當時外交部說是外交大突破，如今可能要被改回「台北」，外交部卻只能說「尊重」，這就是某種程度的外交倒退，但吳釗夑說了不會改變，再觀察看最後結果是什麼，不過他呼籲外交部要講實話，不能講謊話，才是負責任的做法。

吳釗燮 外交部 斷交 邦交國

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