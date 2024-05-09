年薪多100萬！他曝「不想升台積電副理」3原因 內行揭真相

被譽為「護國神山」的台積電，是不少求職者夢寐以求的企業。不過，有網友在Dcrad透露，自己在台積電擔任主任工程師，最近長官有意將他升職，但原PO卻因為3大理由而十分猶豫，只好發文求助網友。

原PO以「該升主管職嗎？」為題稱，他目前在台積電是主任工程師（GG33），最近拿到不錯的考績，便有長官詢問升職意願。然而他坦言，自己怕升上去後，不只要跟強者競爭、開始帶人，還要跟處長報告等，種種原因讓他覺得待在現職位較舒服。

原PO透露，升副理後，年薪可能會多100萬，但自己心裡卻開心不起來，於是上網發文尋求意見，「想問看看前輩有沒有委婉拒絕過升遷的經驗？或是覺得升遷其實也沒有我想的這麼糟糕」。

貼文一出，不少網友留言建議，「GG34（副理）和萬年33各有好壞，可以參考你們部門前輩之前狀況再決定要不要。34錢更上一個台階，除非你不在意錢只想躺平」、「當然33躺著，去搞副業吧」、「覺得自己是強者就衝上去！」、「我是在IC設計公司，在GG投片，科技業是很現實的，能爬多高就儘量爬，不然年過半百職位不高，就等著被強迫提早退休」。

貼文還釣出一名主管親自解釋，接受與否需看個人追求，若不接受升職，也可輕鬆過日子，「老33 CP值真的超高。考績O（Outstanding），年資高，公司生意好一年500（萬）也是可能的」；選擇升職的話，「能學習新的技能，台積有許多權限、課程、資訊都是要升上副理才看得到的。當然較高的分紅、福利和薪水天花板是一定的。如果要長期深耕台積我會建議接受」。

該主管還強調，「公司針對新晉管理職會有必須課程NMP（New Manager Program），我個人認為設計的滿好的，大部分主管會遇到的問題課程裡都對應的訓練和建議作法，讓新主管不會馬上進入管理深水區」。