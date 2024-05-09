投資柬埔寨房產詐全台7000人 台灣房巢吸金97億遭起訴
台灣首家P2P網路借貸平台旭新公司涉嫌吸金73億元，台中地檢署去年9月已依違反銀行法起訴，中檢搜索旭新時，又發現旭新陳姓負責人、應姓股東另成立台灣房巢公司，打出投資柬埔寨房地產假投資方案，全台7000多人上當，應等吸金高達97億8000多萬元，檢方再依銀行法等起訴應等14人。
中檢指出，全案由檢察官陳宜君、黃裕峯指揮，先前偵辦旭新科技公司陳姓負責人（47歲）違反銀行法案件，另案扣得房巢公司投資方案、契約書，深入追查發現房巢應姓負責人（44歲）2016年12月起在台北、台南及高雄等地，利用YOUTUBE等網路平台舉辦投資說明會。
檢方查，應男和公司陳姓執行董事等人，明知房巢公司推出的柬埔寨不動產債權書面合約，上頭賣家都是人頭公司，竟對外打出「投資人可按季支領權利金或租金」、「期滿可取得賣方行使買回權時需加計投資金額 4%至 40%之報酬」宣傳。
檢方統計，應男等人一共對外推出11種柬埔寨不動產投資方案，自2016年12月至2024年2月間，一共招攬全台超過7000名投資客，9年多來吸金高達97億8217萬元。
中檢去年7月11日指揮調查局、警方搜索旭新公司後，今年4月2日再赴台灣房巢公司搜索，現場扣得相關不動產合約、投資人資料、日記帳等證物，複訊後將應男、陳男向法院聲押禁見獲准，同步查扣應男832萬元房產、9萬元美金。
檢方訊時，應男否認詐欺、違反銀行法，辯稱公司銷售不動產方案都有「附買回權期間」，屆滿時賣方可選擇是否買回不動產，若要買回，則依市價計算，買回權執行與否，都由賣方決定，並沒有保證買回。
檢方比對證詞、證物，不採信其辯詞，偵結依違反銀行法行為負責人加重違法經營銀行業務、加重詐欺等罪嫌，起訴應男、陳男，及公司幹部等一共14人，並聲請法院沒收犯罪所得97億8217萬元。
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