詐騙LINE股票群組手法大公開 她還原老父親如何被騙走3千萬房子

一名旅居英國的女網友，透過「爆料公社」臉書社團向社會大眾求援，指她76歲在台灣生活的父親，日前在LINE加入了股票操盤的80人群組，因此遭騙走3000萬房子，已經被過戶拿不回來，「台灣就是一個詐騙天堂」。

假投資、真詐騙的LINE股票投資群組橫行。該名網友表示，她的父親加入所謂的股票操盤群組，成員有各種角色，「有阿姨、有哥、有男有女、有教授、有操盤老師」，詐騙集團利用老人家的孤獨感、好說話等各種洗腦手法，「一直跟我爸說他們都給孩子賺錢買房了，你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢，專挑老人家弱點」。

而且詐騙時間是長期不是短期，「每一次要跟我爸拿錢都交代要拿現金，不能轉帳」。她表示，詐騙集團不斷誆稱專家操盤後她的父親已賺了好幾千萬，最後要求付1600萬元服務費用，才能贖回4千多萬元贏的錢。

該名網友表示，她的父親沒有現金，之後詐騙集團騙稱可以把房子過戶給「吳先生」，然後哄騙簽約為1年內付1600萬元，房子就可再買回來。詐騙集團還做很多的假證明、假的識別證、假的身分。最終房子已經過戶給「吳先生」，旋即房子被拿去銀行貸款1600萬，其中800萬被詐騙集團用現金取走，還有幾個人拿走現金，「吳先生拿300萬服務費，外加我家房子」。

「最可惡、最可恨的是，他們騙我爸說，要幫我爸操盤，需要他的手機帳號密碼，還有LINE的帳號密碼」，該名網友表示，詐騙集團登入後，把詐騙的群組整個刪光，把裡面重要人物的資訊都刪完了。當她的父親發現時，群組都不在，才驚覺上當，而且手機還被盜用，IP顯示在柬埔寨等各個不同國家。

她表示，她的父親去報案，但警察只回「要有心理準備這筆錢可能回不來」，之後再打電話追蹤辦案進度，警員愛理不理。「我聽完我又哭了，我覺得這個世界實在太冷漠了」。

該名網友表示，她的父親已經76歲，2021年她的母親過世時，父親已經很難過，之所以受騙，就是希望她不要過得辛苦又累，才想要幫忙賺點錢，加入股票群組有專家教怎樣操盤買股票，最後被詐騙集團騙到連銀行存款跟房子都沒了。

她說，她這幾天努力安慰父親，她從原本的氣憤、絕望、失落、到對未來的恐懼。到對台灣法治社會的困惑的失望。難道安分守己、辛苦工作的人民錯了嗎？詐騙集團猖獗，不法分子利用科技跟網路來欺騙老人家，政府都不顧嗎？

該名網友表示，詐騙集團隨時都會盯上你或是你的家人，「他們玩了很多心理戰術。我爸以前也是自己創業的老闆都會被騙。你們千萬不要小看了這些詐騙集團」。她就算拿不回錢。也要將故事分享出去，不想再有人受騙，這個世界已經完全不安全了。

其他網友表示，「外面任何說，可以拿回來的，全部是二次詐騙，他們現在已經發展成第二次詐騙，宣傳可以拿回錢的，其實是同一夥人，絕對不要再接觸。政府高層不作為，法律又太輕，又假民主非常保護犯罪人人權，造成守法的人去要埋單」。

有網友分享親友經歷，「我親姑被騙1300多萬，還跟人借錢投資，現在房要賣一間還債，支持詐騙集團一律死刑」、「我們家跟你們一樣，現在整個家庭瀕臨崩潰，我爸擅自抵押兩間房加上他自己幾十年省吃儉用傻傻存的錢，一毛不剩全沒了，我爸還是在夜市擺攤這種不正常生活，犧牲家庭、我們的人生，這樣幾十年最後變成貧老」。