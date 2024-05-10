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影／腸病毒疫苗價格負擔大 藍委籲納入公費施打範圍
國內腸病毒疫情持續上升，已創下10年新高。國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪、林沛祥今天一起舉行記者會，要求衛福部應將腸病毒疫苗納入公費施打，減輕年輕爸媽的育兒負擔。
林沛祥表示，他有2個小孩，去年8月時先後得過腸病毒，為了照顧小孩必須留在家，而目前市面上的腸病毒疫苗僅能以自費形式施打，且一劑的價格高達4000元，每個人必須打2劑，我們家2個小孩就要1萬6千元，對一般家庭來說是一種負擔。
羅廷瑋指出，為預防腸病毒，許多家長都會帶嬰幼兒施打腸病毒疫苗，但疫苗依廠牌不同的施打最少都2-3劑，對年輕爸媽而言，4000元是一筆極大的負擔，若衛福部將腸病毒疫苗納入公費施打範圍，不僅減輕年輕家庭的育兒負擔，也兼顧國內少子化危機下的政府照護孩童之責任。
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