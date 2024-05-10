台綠前董總被控利益輸送 經濟部：資料均已移送檢調

民眾黨立委黃國昌、張啟楷今（10）日召開記者會，質疑國家台鹽綠能，淪為綠友友提款機，台綠前董事長陳啟昱私自引進四大民股，並涉義竹案場弊端，有利益輸送問題，經濟部長王美花1年多前就已承諾行政調查，迄今未向陳啟昱及總經理蘇坤煌究責。經濟部對此表示，相關資料已移送檢調調查中，義竹案場合約糾紛則協商仲裁中。

經濟部表示，去年立委陳琬惠在立院經濟委員會提出質詢後，經濟部展開調查，分別於112年3月、113年4月、5月將相關資料移送檢調調查，經陸續收集資料後，才發現有較不少事證顯示，陳啟昱與蘇坤煌的作為可能損及台鹽及台綠的權利，這些資料都已移送給檢調。

台鹽是民營化的國營事業，經濟部是台鹽最大股東，目前經濟部對台鹽持股38.8％，台鹽對台綠持股66.7％，經濟部對台鹽及台綠均具有控制權。

經濟部行政調查雖已查出事證，但台鹽並未主動以被害人身分向檢方告發或提出告訴，經濟部解釋，把相關事證移送檢調，更有助於釐清案情，調查有結果後會再考慮是否提告。

義竹案場是台泥嘉謙綠能在嘉義縣義竹鄉與布袋鄉交界的漁電共生案場，由台鹽綠能統包工程，在60公頃的塭堤上，建設一座約43MW的太陽能電廠，保留原本漁業，再加入光電投產。

據了解，台綠與台泥的合約有申設、設計、以及工程合約，目前均有爭議，原本預期義竹案場的統包可為台綠帶來15億元的營收，但現在評估可能造成台綠2.8億元的虧損，對台綠財務有重大影響。對於是否提告前董座、維護公司權益？台綠現任經營團隊低調表示「依長官指示處理」。

經濟部表示，台綠與台泥合約糾紛主要有設計與施工兩部分，設計工程部分已獲台泥同意以仲裁解決爭議，至於施工合約，目前雙方還在溝通，以仲裁方式解決合約爭議速度會比法律訴訟還快。

經濟部也進一步解釋台鹽及台綠為何未對陳啟昱與蘇坤煌提告的原因，如果要提告前董總座背信，也得要看台鹽及台綠公司利益是否有因兩人決定而受損，如果仲裁結果對台鹽、台綠有利的話，將很難成立背信罪，因此，仲裁結果也會影響提告與否的評估。

黃國昌在記者會中出示今年3月在台泥嘉義義竹漁電共生案場拍攝的照片，現場魚池一片乾涸，並指該案場迄今未完成驗收。台鹽表示，目前案場已經完工、完成驗收，且開始發電，