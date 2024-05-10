最大愛心妥善照顧2聽損兒還進用聽損員工 她獲模範母親表揚

桃園市56歲的王秀蘭育有3女，大女兒出生後因受傷聽力受損，小女兒前庭導水管不平衡引起發燒，同樣造成受損，她全心在家帶小孩並積極帶上口語課，同時熱心關懷弱勢，進用聽損員工。王秀蘭等20位母親，獲得榮民社團推薦為模範母親，今天接受市府表揚。

王秀蘭大女兒5歲時，因受傷造成聽力受損，小女兒則是3歲時前庭導水管不平衡引發發燒造成，她得知當下也只能面對，就帶著到北部小孩去上口語課程，並全心在家照料女兒。

王秀蘭說，女兒都有戴助聽器，並可以表達，只是因為聽不是那麼清楚，所以講話不是非常清晰。也因為在醫院接觸到社團法人桃園市聲暉協進會，並受到幫助，現在也盡力幫助其他需要幫助的人。

桃園市長張善政今出席表揚大會表示，很高興能在母親節前夕表揚20位榮民團體推舉的模範母親，多數是軍眷的她們，無疑是國軍保衛家園時的堅實後盾，而其中有3名聽障家庭的模範母親，則以最大的愛心妥善照顧聽損兒，令人動容。恭喜今日獲獎的母親，祝福天下所有的媽媽母親節快樂。

除表揚外，桃園教育局、桃園市立圖書館、國立中央大學、中華明日閱讀協會、桃園市各國小等單位基於閱讀推廣、資源共享交流精神，今也共同簽署合作備忘錄，將公立圖書館資源引入校園並結合各方資源，帶動親子共讀風氣，使桃園市成為全國家庭閱讀典範。