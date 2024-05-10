影／出入開豪車 新北警逮「美魔女藥頭」 搜出整塊雙獅地球標海洛因磚

新北市刑大日前跨區至桃園市逮捕號稱「北區美魔女大藥頭」葉姓女子，不僅住毫宅出入開豪車，在其住處搜出包括一整塊包裝完整雙獅地球標海洛因磚在內，共查扣重達2.2公斤各式毒品及贓款160餘萬元，警詢後依毒品罪嫌移桃園地檢署偵辦後，葉女因還涉及他案，檢察官向法院聲請羈押禁見獲准。

新北市刑大今年初獲報，號稱「北區美魔女大藥頭」葉姓女子（43歲）活躍於北部地區，握有大量高品質海洛因及安非他命貨源，平日駕駛賓士豪華跑車四處送毒，涉嫌販賣毒品給中下游不特定人士。市刑大立專案小組報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

因葉女作風謹慎、警覺性極高，行蹤難以掌握，警方專案小組人員經過長期不分晝夜跟監、埋伏，日前在桃園市平鎮區持搜索票及拘票上門查緝，將葉女拘提到案，在葉女賓士跑車輛及住處，查扣一整塊包裝完整雙獅地球標海洛因磚及多包已研磨分裝海洛因共2010公克、安非他命202公克，疑似販毒不法所得現金160餘萬元，並在葉女住家裡查扣到毒品研磨機、分裝器、封膜器等器具，猶如小型毒品分裝場。

葉女落網後坦承持有但否認販毒，也不願如實交待毒品來源。警詢後依毒品罪嫌移桃園地檢署偵辦後，葉女因還涉及他案，檢察官向法院聲請羈押禁見獲准。新北市刑大表示，將持續溯源追查毒品上游來源，並呼籲民眾如發現社區住戶出入複雜、社區內疑似飄散不明臭味或深夜聚眾、妨害秩序安寧，可撥打110或市民專線1999報案檢舉，新北警方將全力依法迅速查辦。 出入開豪車，新北市刑大日前跨區桃園市逮捕號稱北區美魔女大藥頭葉姓女子。記者王長鼎／翻攝 新北市刑大日前跨區桃園市逮捕號稱北區美魔女大藥頭葉姓女子，在其住處搜出包括一整塊包裝完整雙獅地球標海洛因磚在內，共查扣重達2.2公斤毒品及贓款160餘萬元。記者王長鼎／翻攝 新北市刑大日前跨區桃園市逮捕號稱北區美魔女大藥頭葉姓女子，在其住處搜出包括一整塊包裝完整雙獅地球標海洛因磚在內，共查扣重達2.2公斤毒品及贓款160餘萬元。記者王長鼎／翻攝 新北市刑大日前跨區桃園市逮捕號稱北區美魔女大藥頭葉姓女子，在其住處搜出包括一整塊包裝完整雙獅地球標海洛因磚在內，共查扣重達2.2公斤毒品及贓款160餘萬元。記者王長鼎／翻攝

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