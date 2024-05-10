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台南古都馬拉松明年路線 議員建議配合建城300繞城牆跑

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南古都國際半程馬拉松今年人數逾2.3萬人創新高。圖／台南市政府提供
台南古都國際半程馬拉松今年人數逾2.3萬人創新高。圖／台南市政府提供

以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名的台南古都國際半程馬拉松，今年參賽人數逾2.3萬人，台南市府標榜是「全國最好的半馬」，但因橫跨中西區與安平區，參賽起跑人潮眾多，噪音、交管等引發民怨，體育局今在議會提出修改路線及調整起跑時間等改善，議員建議配合明年台南建城300年，路線可繞行舊台南城牆路線，增加城市光榮感；另有議員建議恢復全馬，體育局表示目前古都半程馬拉松是獲得AIMS國際認證的賽事，要變更路線須再邀集相關單位研議。

台灣基進台南市議員李宗霖在議會質詢指出，古都馬拉松每年都很多人參加，但馬拉松不能只著重在美食，美食每個城市都有，但台南最大的特色就是古蹟與文化，明年府城建城300年，建議規畫沿著城牆或經過城門的路線，讓全市一起認識城牆和城門位置，形成古都馬拉松的另一特色。半馬總長約21公里，府城城牆路線一圈將近10公里，是有機會納入馬拉松的路線。

古都半馬路線橫跨中西區與安平區，會經過15處古蹟及歷史建築景點，包括台南美術2館、孔廟文化園區、及漁光島、億載金城等，補給也超誘人，包括許多台南小吃美食，令參賽者津津樂道，但因行經市區要道，街道路幅較窄，交通管制引發民怨。

李宗霖認為，馬拉松會變成民怨，是因為沒有為城市帶來「光榮感」，以舉辦百年的「環法自行車賽」為例，為什麼沒有造成民怨，是因車賽的終點會回到巴黎最有名的地標如羅浮宮、凱旋門等，讓象徵法國的地標成為賽事永恆的終景，成為法國人共同的歷史記憶。沿著300年城牆路線，可創造全市民的光榮和認同，民怨自然會降低。

體育局長陳良乾表示，2007年開始舉辦的古都馬拉松，路線主要環繞市區古蹟，每年吸引國內外人士參加，今年更突破2.3萬人，可說是全國最好的半馬賽事，長年以來辦完都有很多的民怨，主要是交通管制問題，2020年才從全馬改成半馬，目前正研議調整路線，議員提議會納入，找出更具特色的路線。

台南市議員李宗霖上午在議會質詢體育局，明年適逢府城300年，建議古都馬拉松可沿著古城牆路線，讓選手穿越城門、經過城牆，甚至可以全程直播，局長陳良乾同意研議辦理。記者吳淑玲／攝影
台南市議員李宗霖上午在議會質詢體育局，明年適逢府城300年，建議古都馬拉松可沿著古城牆路線，讓選手穿越城門、經過城牆，甚至可以全程直播，局長陳良乾同意研議辦理。記者吳淑玲／攝影
台南市議員李宗霖提議明年古都馬可規畫沿著府城城牆路線，一圈將近10公里，是很有機會納入馬拉松的路線。圖／李宗霖提供
台南市議員李宗霖提議明年古都馬可規畫沿著府城城牆路線，一圈將近10公里，是很有機會納入馬拉松的路線。圖／李宗霖提供

古蹟 台南 議員 馬拉松

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