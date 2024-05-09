未申請地籍異動通知淪詐團肥羊？有地政士詐逾2億、民眾房子遭法拍

詐騙手法日新月異，高價不動產成詐騙集團眼中肥羊，為防範民眾遭騙，北市地政局配合內政部推出「地籍異動即時通」，不動產異動時會通知所有權人，但截至去年申請人數僅佔8%。議員說，曾有不肖地政士詐騙民眾，獲利上億，應加強推廣請民眾申請避免錢財損失。

地政局回應，會要求同仁面對可疑或常見詐騙型態主動調查，也研議和稅捐處合作可在寄送地價稅信封放QR code，鼓勵申請。

有鑑於不動產是民眾最昂貴的資產，北市地政局配合內政部2016年推出「地籍異動即時通」服務，不動產所有權人可透過臨櫃或網路上申請服務，在不動產辦理買賣、贈與、抵押權設定等業務時，收件、異動完成時，由系統自動通知，讓民眾隨時掌握名下不動產權利異動的第一手資訊。

議員汪志冰說，2018年北市曾發生一起不肖代書集團將20名被害人名下不動產過戶給第三人，不法獲利超過2億元，因被害人當時均未申辦「地籍異動即時通」，最後房子淪為法院法拍。她調閱資料發現，然而自推出「地籍異動即時通」但在不動產所有權人近21萬人台北市，截至去年，累計申請人數僅有17171人，僅佔8%。

汪志冰認為，不動產價值動輒千萬，更是很多人一生心血，先前曾有8旬老婦遭假冒調解書辦理房產過戶，好在家人事先申辦該服務，守住價值千萬的房產，可見防範具有成效。地政局雖然透過海報、FB等方式宣傳，官方網站也有懶人包介紹，閱覽人次約7.2萬次，但從實際申請人數來看卻僅有1/3，成效有待加強。