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未申請地籍異動通知淪詐團肥羊？有地政士詐逾2億、民眾房子遭法拍
詐騙手法日新月異，高價不動產成詐騙集團眼中肥羊，為防範民眾遭騙，北市地政局配合內政部推出「地籍異動即時通」，不動產異動時會通知所有權人，但截至去年申請人數僅佔8%。議員說，曾有不肖地政士詐騙民眾，獲利上億，應加強推廣請民眾申請避免錢財損失。
地政局回應，會要求同仁面對可疑或常見詐騙型態主動調查，也研議和稅捐處合作可在寄送地價稅信封放QR code，鼓勵申請。
有鑑於不動產是民眾最昂貴的資產，北市地政局配合內政部2016年推出「地籍異動即時通」服務，不動產所有權人可透過臨櫃或網路上申請服務，在不動產辦理買賣、贈與、抵押權設定等業務時，收件、異動完成時，由系統自動通知，讓民眾隨時掌握名下不動產權利異動的第一手資訊。
議員汪志冰說，2018年北市曾發生一起不肖代書集團將20名被害人名下不動產過戶給第三人，不法獲利超過2億元，因被害人當時均未申辦「地籍異動即時通」，最後房子淪為法院法拍。她調閱資料發現，然而自推出「地籍異動即時通」但在不動產所有權人近21萬人台北市，截至去年，累計申請人數僅有17171人，僅佔8%。
汪志冰認為，不動產價值動輒千萬，更是很多人一生心血，先前曾有8旬老婦遭假冒調解書辦理房產過戶，好在家人事先申辦該服務，守住價值千萬的房產，可見防範具有成效。地政局雖然透過海報、FB等方式宣傳，官方網站也有懶人包介紹，閱覽人次約7.2萬次，但從實際申請人數來看卻僅有1/3，成效有待加強。
地政局長陳信良回應，詐騙集團利用調解委員會未出席要扣押資產或久未地籍異動突然來申請是比較常見比較常見詐騙樣態，會請同仁針對主動調查清楚。針對「地籍異動即時通」申請，也會加強請地政士宣導，並有和稅捐處協調，看未來地價稅單，信封可以放QR code給民眾申請。
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