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行政院推打詐新四法 藍委葛如鈞憂侵害人權

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委葛如鈞。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委葛如鈞。圖／聯合報系資料照片

行政院院會昨拍板「打詐新四法」，分別是詐欺犯罪危害防制條例草案，以及配套的洗錢防制法、科技偵查及保障法、通訊保障及監察法的立法與修法草案。AI及區塊鏈專家、國民黨立委葛如鈞表示，肯定政府對於防制詐騙犯罪終於下定決心，但仔細審視法案內容，在強化犯罪防制手段的同時，也令人擔憂可能對個人權利產生過度侵害。

葛如鈞表示，「詐欺危害犯罪防制條例草案」雖然以內政部作為主管機關，並在法律中三令五申要求部會全力配合打詐業務，反而顯得這幾年各部會的打詐作為只是虛應故事；目前民眾詬病政府打詐宛若多頭馬車、推諉卸責，各部會自掃門前雪的慘況，由於法案中對部會分工仍然空洞不明，未來恐怕依舊無解。行政院期待仰賴呼個「全力配合」的口號，部會就會聽令行事，恐怕過分樂觀。

關於草案中對於「疑似」涉及詐欺的處理方式，葛如鈞擔憂，如暫停存提款、暫停信用卡、暫停虛擬資產交易，甚至被限制或停止使用電信服務，恐有違法律明確性原則及比例原則。

葛如鈞提醒，這種做法可能在沒有足夠證據的情況下，將一般民眾假定為詐欺犯，在無確定期限的情況下限制其金融與通訊自由，且這段時間所產生的損失，依法將難以向金融機構請求賠償。如何在打詐與個人權利保障之間取得平衡，預料將會是未來法案審查時討論的重點。

葛如鈞說，「洗錢防制法修正草案」擴大政府對金融交易的監控範圍，特別是納入虛擬資產服務業，是否會對於虛擬資產市場造成過度的壓力，甚至影響產業的健康發展，仍有待後續觀察。

葛如鈞指出，有廣告業界反映，對於國外廣告主的身分驗證，在實務上可能產生困難，建議政府應該要對受影響範圍較大的產業，強化溝通並給予相關協助措施。

人權 詐騙

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