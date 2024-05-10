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全家便利商店 X 二伯hahababy集點加價購推8款露營、居家好物！「露營手推車、保冷箱」質感爆棚

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店與超人氣YouTuber二伯的自創品牌「hahababy」合作，將於5月15日上午10點起推出「hahababy夏日趣遊DAY」集點加價購，共有8款露營、居家必備的限量實用質感好物。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與超人氣YouTuber二伯的自創品牌「hahababy」合作，將於5月15日上午10點起推出「hahababy夏日趣遊DAY」集點加價購，共有8款露營、居家必備的限量實用質感好物。圖／全家便利商店提供

夏日來臨，就是出遊的大好時機，許多人會前往露營感受大自然，出發露營前，配備當然要準備好。全家便利商店與超人氣YouTuber二伯的自創品牌「hahababy」合作，將於5月15日上午10點起至6月11日推出「hahababy夏日趣遊DAY」集點加價購，共有8款露營、居家必備的限量實用質感好物，預計將掀起粉絲搶購熱潮。

全家便利商店「hahababy夏日趣遊DAY」集點加價購系列商品首推「露營手推車」，除了擁有大容量可以放進各式露營小物外，手推車底部具有拉環設計與伸縮拉桿，收納更便利，推車內以hahababy經典的紅黃藍點點進行設計，實用又可愛，使用400點+1,799元即可換購。露營也不能少了可以保存冷飲及鮮食的「保冷箱」，米白色外殼搭配hahababy的經典圖案，400點+1,299元就可以擁有。

另外，餐具類永遠不嫌多，此次也推出露營、居家都可以使用到的「八吋圓盤」及「玻璃杯二入組」，其中「八吋圓盤」分別有文字款跟點點款，每款可以400點+299元換購；「玻璃杯二入組」也有文字點點款及花朵點點款兩種，每款可以400點+219元獲得，讓吃飯、喝水都變得更開心。此次也推出可愛的擁抱點點「絨毛飲料提袋」，分別有紅色款及藍色款，除了可以當吊飾，打開後則可變成飲料提袋，掛在包包上吸睛又實用，400點+199元可換購一款。上述8款集點商品皆為限量販售，售完為止。

想要購買的消費者可點選「全家」會員APP中的「兌點趣」，接著點選兌點商城中的「hahababy」，即可以線上支付的方式下單想收集的商品。為了提供更方便的購物體驗，即日起欲領取「全家」集點加價購之商品，除了可以透過報電話末三碼，提供身分證件的方式取件外，也可於「全家」會員APP中點選「包裹」ICON，並點選欲領取的包裹，即可掃描條碼進行取件，不用擔心小白單不見，也不用提供身分證件，方便又快速。

全家便利商店「hahababy夏日趣遊DAY」集點加價購推出「八吋圓盤」，有文字款、點點款兩款，每款400點+299元，限量售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「hahababy夏日趣遊DAY」集點加價購推出「八吋圓盤」，有文字款、點點款兩款，每款400點+299元，限量售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與超人氣YouTuber二伯的自創品牌「hahababy」合作，將於5月15日上午10點起推出「hahababy夏日趣遊DAY」集點加價購，共有8款露營、居家必備的限量實用質感好物。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與超人氣YouTuber二伯的自創品牌「hahababy」合作，將於5月15日上午10點起推出「hahababy夏日趣遊DAY」集點加價購，共有8款露營、居家必備的限量實用質感好物。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「hahababy夏日趣遊DAY」集點加價購推出可愛的擁抱點點「絨毛飲料提袋」，有紅色款、藍色款兩款，除了可以當吊飾，打開後則可變成飲料提袋，每款400點+199元，限量售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「hahababy夏日趣遊DAY」集點加價購推出可愛的擁抱點點「絨毛飲料提袋」，有紅色款、藍色款兩款，除了可以當吊飾，打開後則可變成飲料提袋，每款400點+199元，限量售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「hahababy夏日趣遊DAY」集點加價購推出可愛的擁抱點點「絨毛飲料提袋」，有紅色款、藍色款兩款，除了可以當吊飾，打開後則可變成飲料提袋，每款400點+199元，限量售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「hahababy夏日趣遊DAY」集點加價購推出可愛的擁抱點點「絨毛飲料提袋」，有紅色款、藍色款兩款，除了可以當吊飾，打開後則可變成飲料提袋，每款400點+199元，限量售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「hahababy夏日趣遊DAY」集點加價購推出露營、居家都可以使用到的「八吋圓盤」及「玻璃杯二入組」，還有超可愛的擁抱點點「絨毛飲料提袋」，限量售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「hahababy夏日趣遊DAY」集點加價購推出露營、居家都可以使用到的「八吋圓盤」及「玻璃杯二入組」，還有超可愛的擁抱點點「絨毛飲料提袋」，限量售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「hahababy夏日趣遊DAY」集點加價購推出可愛的擁抱點點「絨毛飲料提袋」，有紅色款、藍色款兩款，除了可以當吊飾，打開後則可變成飲料提袋，每款400點+199元，限量售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「hahababy夏日趣遊DAY」集點加價購推出可愛的擁抱點點「絨毛飲料提袋」，有紅色款、藍色款兩款，除了可以當吊飾，打開後則可變成飲料提袋，每款400點+199元，限量售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「hahababy夏日趣遊DAY」集點加價購首推「露營手推車」，擁有大容量，可以放進各式露營小物，還有可保存冷飲及鮮食的「保冷箱」，限量售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「hahababy夏日趣遊DAY」集點加價購首推「露營手推車」，擁有大容量，可以放進各式露營小物，還有可保存冷飲及鮮食的「保冷箱」，限量售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「hahababy夏日趣遊DAY」集點加價購推出「露營手推車」，400點+1,799元，限量售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「hahababy夏日趣遊DAY」集點加價購推出「露營手推車」，400點+1,799元，限量售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「hahababy夏日趣遊DAY」集點加價購推出「保冷箱」，400點+1,299元，限量售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「hahababy夏日趣遊DAY」集點加價購推出「保冷箱」，400點+1,299元，限量售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「hahababy夏日趣遊DAY」集點加價購推出「玻璃杯二入組」，有文字點點款、花朵點點款兩款，每款400點+219元，限量售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「hahababy夏日趣遊DAY」集點加價購推出「玻璃杯二入組」，有文字點點款、花朵點點款兩款，每款400點+219元，限量售完為止。圖／全家便利商店提供

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