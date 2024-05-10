全家便利商店 X 二伯hahababy集點加價購推8款露營、居家好物！「露營手推車、保冷箱」質感爆棚

夏日來臨，就是出遊的大好時機，許多人會前往露營感受大自然，出發露營前，配備當然要準備好。全家便利商店與超人氣YouTuber二伯的自創品牌「hahababy」合作，將於5月15日上午10點起至6月11日推出「hahababy夏日趣遊DAY」集點加價購，共有8款露營、居家必備的限量實用質感好物，預計將掀起粉絲搶購熱潮。

全家便利商店「hahababy夏日趣遊DAY」集點加價購系列商品首推「露營手推車」，除了擁有大容量可以放進各式露營小物外，手推車底部具有拉環設計與伸縮拉桿，收納更便利，推車內以hahababy經典的紅黃藍點點進行設計，實用又可愛，使用400點+1,799元即可換購。露營也不能少了可以保存冷飲及鮮食的「保冷箱」，米白色外殼搭配hahababy的經典圖案，400點+1,299元就可以擁有。

另外，餐具類永遠不嫌多，此次也推出露營、居家都可以使用到的「八吋圓盤」及「玻璃杯二入組」，其中「八吋圓盤」分別有文字款跟點點款，每款可以400點+299元換購；「玻璃杯二入組」也有文字點點款及花朵點點款兩種，每款可以400點+219元獲得，讓吃飯、喝水都變得更開心。此次也推出可愛的擁抱點點「絨毛飲料提袋」，分別有紅色款及藍色款，除了可以當吊飾，打開後則可變成飲料提袋，掛在包包上吸睛又實用，400點+199元可換購一款。上述8款集點商品皆為限量販售，售完為止。