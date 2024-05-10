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波音737又出事！起飛前衝出跑道釀10傷 乘客急逃命畫面曝

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
一架波音737-300客機9日在塞內加爾起飛前意外滑出跑道，造成至少10人受傷。新華社
一架波音737-300客機9日在塞內加爾起飛前意外滑出跑道，造成至少10人受傷。新華社

一架波音737-300客機9日在塞內加爾起飛前意外滑出跑道，造成至少10人受傷，其中4人傷勢嚴重，導致機場一度暫停運作。

BBC報導，塞內加爾「布萊斯狄亞尼機場」（Blaise Diagne Airport）發聲明表示，塞內加爾航空HC301航班原定9日凌晨飛往鄰國馬利首都巴馬科（Bamako），卻在格林威治時間1時（台灣時間9日上午8時）發生事故。

根據曝光的影片顯示，該架飛機停在草叢中，逃生滑梯已經放下，飛機左翼似乎起火，濃煙直竄天際，乘客們紛紛逃離現場。

報導指出，當時機上共有78名乘客，事故造成至少10人受傷，包括機師，其中4人傷勢嚴重。機場一度暫停運作幾小時，現在已經恢復正常，目前正在調查事發原因。

波音公司和塞內加爾航空包租該架飛機的私營公司Transair均未對該事件發表評論。儘管尚不清楚事故原因，波音正面臨日益嚴重的安全記錄危機。

一架FedEx的波音767型貨機日前在土耳其伊斯坦堡機場降落時，未打開前起落架，最終以機鼻著地迫降受損；阿拉斯加航空公司一架波音737 Max客機1月在美國起飛後不久，一扇艙門脫落。

機場 波音

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