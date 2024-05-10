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謝國樑罷免二階連署將啟動 藍提修選罷法提高門檻

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謝國樑罷免二階連署將啟動 藍提修選罷法提高門檻

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
基隆市長謝國樑罷免案第一階段提議連署人數已審查通過，將於11日展開第二階段連署。圖／聯合報系資料照片
基隆市長謝國樑罷免案第一階段提議連署人數已審查通過，將於11日展開第二階段連署。圖／聯合報系資料照片

基隆市長謝國樑罷免案第一階段提議連署人數已審查通過，將於11日展開第二階段連署。國民黨立委許宇甄等人提案修改「公職人員選舉罷免法」，提高罷免門檻，除原先規定「原選舉區選舉人總數四分之一」之外，且同意票數還需超過被罷免人當選得票數。

許宇甄提案修改選罷法第90條，提高罷免門檻，將原先罷免案投票結果，「有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上」，修改成「有效同意票數多於不同意票數，且同意票數超過被罷免人當選得票數並達原選舉區選舉人總數4分之1以上」。

另外，許宇甄也提案修改選罷法第75條，將「就職未滿一年者不得罷免」的規定加嚴，變成「就職未滿一年者，不得為罷免之提議與連署」。

許宇甄提案說明指出，鑑於現行公職人員罷免案之連署成立僅需原選舉人總數的10%，易造成罷免浮濫，虛耗社會資源，罷免過程易造成公民對立，影響社會安定；實務上可能發生同意罷免票數低於當選票數之情況，形成少數民意否決多數民意之不合理現象。

國民黨 罷免

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