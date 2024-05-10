好市多新推1口味可麗餅 嘗鮮的消費者讚「好吃不甜膩」

日前經歷食安危機的美式大賣場好市多，近期上架一款新款食品藍莓可麗餅引起話題，除了採用新鮮藍莓搭配瑪斯卡邦生乳餡讓人驚豔外，許多消費者吃過後稱讚好吃不甜、用料實在，更有人細數好市多之前上架過幾次不同內容物的可麗餅。不過還是有人擔心食安問題，不敢下手。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享新上架的新鮮藍莓可麗餅，直呼這個好像很厲害，「整顆的新鮮藍莓直接塞進可麗餅當中，還擠滿蓬鬆的瑪斯卡邦生乳餡，感覺一整盒要用掉不少新鮮藍莓」，忙問已經有人嚐鮮了嗎？

文章一出，引起關心食安方面網友的熱議，紛紛留言「好市多的食安問題一直爆，還有勇氣推出新產品真的是…」、「我怕裡面發霉，草莓至少看的出來，這個包在裡面…」、「有洗乾淨才是好藍莓」、「想買但還是怕怕的，之前藍莓出包過」。

喜歡嘗鮮的好市多粉絲回應表示，「有試吃，裡面的卡士達醬滿好吃的」、「很好吃，不甜膩，藍莓大又新鮮」、「好吃，昨天已買」、「蠻好吃的」、「這個冷凍可以放一陣子，吃起來像冰沙」、「重點是，是不是用costco藍莓製作」、「好吃，藍莓給很多」。

更有網友開始細數好市多有推出過類似的可麗餅，「以前就有了，又出現了」、「以前有過藍莓、黑莓、覆盆子三種莓果+雙色皮的組合。印象中料多實在，不會過甜，所以那時候回購蠻多次的」。不過有人則是嫌貴，「一個50元，觀望中，不知道裡面藍莓多不多」、「太貴了，好市多裡面買材料自己做就好，懶得動手的話，有賣一款巧克力的，再加上冷凍藍莓，也比這便宜」。