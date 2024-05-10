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台鐵端午連假已賣逾14萬張車票 部分時段僅剩零星座位

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵公司端午連續假期疏運，已完成9萬3817筆、14萬2390張訂票，其中，東部幹線往返台北及花東、西部幹線往返台北及高雄，部分時段僅剩零星座位。本報資料照片
台鐵公司端午連續假期疏運，已完成9萬3817筆、14萬2390張訂票，其中，東部幹線往返台北及花東、西部幹線往返台北及高雄，部分時段僅剩零星座位。本報資料照片

台鐵公司於今天0時起開放端午連續假期（6月7日至6月11日）全線網路、台鐵e訂通App、電話語音及超商訂票，截至今天上午9時止，共完成9萬3817筆、14萬2390張訂票，其中，東部幹線往返台北及花東、西部幹線往返台北及高雄，部分時段僅剩零星座位。

台鐵公司表示，截至今天上午9點車票預訂概況，東部幹線台北往花蓮、台東方向6月7日傍晚5點後長途自強號僅餘零星座位，其他時段及中、短途均有座位；台東、花蓮往台北方向6月10日上午9點以後長途自強號僅餘零星座位，其他時段及中、短途均有座位。

西部幹線台北往高雄方向6月7日傍晚5點以後長途自強號僅餘零星座位，其他時段及中、短途均有座位；高雄往台北方向6月10日上午9時以後長途自強號僅餘零星座位，其他時段及中、短途均有座位。南迴線高雄往台東方向6月7日長途各時段自強號及中、短途均有座位；台東往高雄方向6月10日長途各時段自強號及中、短途均有座位。

另外，6月7、8、10日加開的實名制列車，將於5月11日0時起開放2022年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

台鐵公司提醒，旅客完成訂票後，務必於2日內（含訂票當日）至各電腦售票車站、郵局及便利超商取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取之車票，將於5月12日上午9點重新釋出。

113年端午連續假期東線實名制列車。圖／台鐵公司提供
113年端午連續假期東線實名制列車。圖／台鐵公司提供

台東 星座 自強號

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