台鐵端午連假已賣逾14萬張車票 部分時段僅剩零星座位

台鐵公司於今天0時起開放端午連續假期（6月7日至6月11日）全線網路、台鐵e訂通App、電話語音及超商訂票，截至今天上午9時止，共完成9萬3817筆、14萬2390張訂票，其中，東部幹線往返台北及花東、西部幹線往返台北及高雄，部分時段僅剩零星座位。

台鐵公司表示，截至今天上午9點車票預訂概況，東部幹線台北往花蓮、台東方向6月7日傍晚5點後長途自強號僅餘零星座位，其他時段及中、短途均有座位；台東、花蓮往台北方向6月10日上午9點以後長途自強號僅餘零星座位，其他時段及中、短途均有座位。

西部幹線台北往高雄方向6月7日傍晚5點以後長途自強號僅餘零星座位，其他時段及中、短途均有座位；高雄往台北方向6月10日上午9時以後長途自強號僅餘零星座位，其他時段及中、短途均有座位。南迴線高雄往台東方向6月7日長途各時段自強號及中、短途均有座位；台東往高雄方向6月10日長途各時段自強號及中、短途均有座位。

另外，6月7、8、10日加開的實名制列車，將於5月11日0時起開放2022年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。