聽新聞
test
0:00 / 0:00
整理包／113年國中教育會考 5科完整試題與解答
113年國中教育會考於5月18（六）及19（日）登場，經全國試務會統計，全國18個考區及中國大陸考場總報名人數為19萬2127人，不僅連3年報考人數少於20萬，更再度創下歷年新低。首日考科是社會、數學、國文、寫作；第二天考科是自然、英語（閱讀）、英語（聽力）。
台灣師範大學心測中心將在19日考後公布答案，正確答案以國中教育會考網站公佈為準。
‧各科考題難易與試題分析：
社會科
數學科
國文科
作文
自然科
英語科
英語聽力
科 目
參考解答
國文
解答、寫作試題/解析/參考範文
數學
選擇題+非選擇題解答
英語
閱讀解答+聽力解答
社會
解答
自然
解答
試題來源、參考解答／台灣師大心測中心
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言