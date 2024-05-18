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整理包／113年國中教育會考 5科完整試題與解答

聯合新聞網／ udn文教
113年國中教育會考於5月18（六）及19（日）登場，圖為考場示意圖。記者許正宏／攝影
113年國中教育會考於5月18（六）及19（日）登場，圖為考場示意圖。記者許正宏／攝影

113年國中教育會考於5月18（六）及19（日）登場，經全國試務會統計，全國18個考區及中國大陸考場總報名人數為19萬2127人，不僅連3年報考人數少於20萬，更再度創下歷年新低。首日考科是社會、數學、國文、寫作；第二天考科是自然、英語（閱讀）、英語（聽力）。

台灣師範大學心測中心將在19日考後公布答案，正確答案以國中教育會考網站公佈為準。


‧各科考題難易與試題分析：

社會科

數學科

國文科

作文

自然科

英語科

英語聽力


科　目
參考解答
國文
解答、寫作試題/解析/參考範文
數學
選擇題+非選擇題解答
英語
閱讀解答+聽力解答
社會
解答
自然
解答
試題來源、參考解答／台灣師大心測中心


113會考 解答

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