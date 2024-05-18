整理包／113年國中教育會考 5科完整試題與解答

113年國中教育會考於5月18（六）及19（日）登場，經全國試務會統計，全國18個考區及中國大陸考場總報名人數為19萬2127人，不僅連3年報考人數少於20萬，更再度創下歷年新低。首日考科是社會、數學、國文、寫作；第二天考科是自然、英語（閱讀）、英語（聽力）。

台灣師範大學心測中心將在19日考後公布答案，正確答案以國中教育會考網站公佈為準。





‧各科考題難易與試題分析：

社會科

數學科

國文科

作文

自然科

英語科

英語聽力





科 目 參考解答 國文 解答、寫作試題/解析/參考範文 數學 選擇題+非選擇題解答 英語 閱讀解答+聽力解答 社會 解答 自然 解答 試題來源、參考解答／台灣師大心測中心



